投注站請店內彌勒佛喝茶賜福 高雄40多歲男刮中百萬
農曆春節前後一向是刮刮樂最熱賣的時候，尤其是新春限量「2000萬超級紅包」刮刮樂，今（2022）年台彩一發售就被批光光，而且至1月26日已被刮出114個百萬大獎，更有投注站在店內虔誠奉清茶，祈求彌勒佛賜給客人中獎的心願，沒想到不到2周，店內就有40多歲男顧客刮中「2000萬超級紅包」的100萬元獎金。
記者顏真真/台北報導
2022-01-27 14:51:47
台灣彩券公司今年新春限量上市的「2000萬超級紅包」刮刮樂，除頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元更有650個，比去年增加130個，不論頭獎、二獎及三獎都是推出以來最多的一次，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。
目前也陸續傳出有人刮中大獎。根據台灣彩券公司統計，「2000萬超級紅包」刮刮樂截至1月26日止，5個2000萬元頭獎還未被刮出，但二獎200萬元+BMW休旅車已有1名幸運兒中獎，另外100萬元大獎則已被刮出114個。
台灣彩券公司今（27）日就透露，位在高雄市鳳山區的「瑞星彩券行」，就有客戶刮中百萬大獎，還是1名年約40多歲男性，當天一進投注站就說要買「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中2千元後，又再買了1張，便幸運刮中了100萬元獎金。
投注站代理人顏小姐十分開心的表示，彩券行店內供奉多尊神明，包含財神爺、彌勒佛及金鷄母，店門口也擺放著貔貅，每天上班時都會點3柱清香向神明祈求，賜求讓店裡的客人們能刮出大獎，唯獨沒跟彌勒佛求過，今年元旦過後突然想說 : 「彌勒佛每天笑嘻嘻的迎賓客，怎沒跟祂祈求過也沒想到要奉清茶呢？」
因此，從那天起，投注站代理人顏小姐每日虔誠的奉清茶祈求彌勒佛賜給客人中獎的心願，沒想到不到2周店裡就有顧客刮出「2000萬超級紅包」的100萬元獎金。