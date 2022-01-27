身體出現硬塊、腫塊是什麼？醫指常見３可能，４情況早就醫！

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李柏穎醫師表示，身體出現腫塊、硬塊原因繁多，從三大方向來看，與皮膚軟組織有關的例如脂肪瘤、表皮樣囊腫、纖維瘤、皮膚癌等。位置較深的也可能和肌肉、骨關節有關，例如肌肉瘤、骨瘤、軟骨瘤、腱鞘囊腫、腱鞘巨細胞瘤等。神經和血管也有可能出現腫塊，如神經瘤、血管瘤、血栓引起腫塊等。
身體出現的腫塊，絕大多數都是良性，惡性機率較低，不過一樣還是會有惡性的可能，以脂肪瘤來說也有可能形成惡性的脂肪肉瘤，不過機率非常低，而上述這些還僅是個大方向舉例。因此建議民眾，若發現身體出現腫塊、硬塊，先不必緊張，先前往醫療院所作個檢查，治療也都是及早治療越有利康復。
出現硬塊、腫塊是癌症嗎？醫：４種情況盡早就醫！
李柏穎醫師指出，雖然腫塊、硬塊大多數都是良性的，不過若是發現到不尋常的變化還是得更加小心，更是不宜再拖，包括了快速變化、快速變大、樣貌怪異、出血潰瘍等，雖然未必就是惡性，但確實存再較高的風險，需經過化驗後才有辦法確診，因此若有這些情況，盡早就醫檢查為佳。
民眾在身體出現腫塊、硬塊時，總是還會想再多觀察一下，又或者不確定到底什麼時候就醫檢查為佳，對此李柏穎醫師表示，其實發現不明腫塊的當下就可以檢查，特別是前述出現的症狀、外觀明顯改變等，而若是影響到生活，甚至是出現了會麻、會痛等症狀，自然就別再猶豫了。
身體出現硬塊、腫塊可以看哪科？
身體出現硬塊、腫塊需前往醫療院所檢查，大多數民眾可能多會想到皮膚科、骨科、一般外科等。不過正如前述所提到的，發生的原因可能性非常多，而一般的醫療院所也可能沒有手術治療的項目，李柏穎醫師表示，其實民眾可直接至整形外科尋求協助，更有助於找出原因，必要時直接安排手術治療，將其切除取出。
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