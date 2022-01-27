硬塊出現在手部、膝蓋、腳踝？醫：常見為腱鞘巨細胞瘤，盡早就醫！

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李柏穎醫師表示，腱鞘巨細胞瘤常見生長於人體韌帶處，包括手指、手腕、膝蓋、腳踝、腳趾等，一般而言初期大多沒有疼痛或其它症狀，倒是因為觸感又硬又無法移動，常被誤認為是骨頭長出東西。腱鞘巨細胞瘤發生原因和一般常見的關節、肌肉問題不同，和身體不當使用或使用過度較無關連，但確切原因還有待研究，目前推測可能與基因變異有關，男女皆有可能發生，從統計學上來看女性又稍較為常見，好發於30-50歲之間。
醫師表示，腱鞘巨細胞瘤大多為良性，以手部來說，是第二常見的良性軟組織腫瘤，第一名為名稱相似的「腱鞘囊腫」，發生原因有所不同，主要與過度使用、使用不當有關，通常質地較軟、可移動。不過即便腱鞘巨細胞瘤多數為良性，醫師也還是提醒，若有發現硬塊應盡早檢查，除了確實排除惡性可能外，也避免其它問題產生。
手部、膝蓋、腳踝硬塊大多良性，醫籲腱鞘巨細胞瘤應盡早治療！
李柏穎醫師表示，雖然腱鞘巨細胞瘤大多良性、初期也沒什麼症狀，大多無礙，但它會隨著時間不斷增長，進而壓迫其它部位，造成相關影響及疼痛。舉例來說，若是壓迫到骨骼就有可能出現骨骼疼痛；壓迫到關節，則容易出現關節疼痛、關節發炎，增加關節炎的發生率，也可能使得關節活動受限；若是壓迫到神經，視壓迫部位，可能出現麻痛、無力等神經學症狀，而這些情況也都有可能使得生活不便，或增加治療困難，建議盡早處理為佳。
手部、膝蓋、腳踝硬塊，腱鞘巨細胞瘤如何治療？
李柏穎醫師表示，腱鞘巨細胞瘤在治療方面主要還是以手術治療為主，將其切除取出、清除乾淨。不過若是發現的較晚、影響範圍較廣，已影響血管、骨骼、神經等，或是發生在範圍較大較深的部位，就會相較不易清除，便可能需要配合低劑量放射治療取出。而若是影響範較圍廣的「瀰漫性腱鞘巨細胞瘤」，其有如散沙一般，也會相較「單一性腱鞘巨細胞瘤」來得不易處理，復發機率也會比較高，就需要後續追蹤，而兩者也可能同時存在。
提醒民眾，出現在身體上的腫塊、硬塊原因繁多，雖大多為良性，但也還是得經過醫師檢查確認，若是在韌帶處發現無法移動的硬塊，就算大多為良性的腱鞘巨細胞瘤，也得盡早治療，以免引起其它問題或影響生活。
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