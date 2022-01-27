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尿路結石因位置不同可區分為腎結石、輸尿管結石、膀胱結石及尿道結石，其中以腎及輸尿管結石較常見。丁慧恭醫師指出，小的腎結石通常不會有不適的症狀，很多人是健檢時經由腹部超音波意外發現。腎臟或輸尿管結石若小於0.5公分則有很高的機會能自行排出，結石也可能會造成下腹部或會陰疼痛（如男性陰囊）。其他常見的症狀包含血尿（尿液呈紅色或咖啡色）、噁心、嘔吐、頻尿、解尿困難等。無症狀或症狀輕微者可觀察追蹤搭配藥物治療（止痛藥及平滑肌舒張劑等）待其自行排出；若結石造成嚴重疼痛、藥物治療失敗或結石體型較大則建議手術治療。
近來治療技術改良 可經醫師評估挑選適合方式
常見上泌尿道結石相關手術包含「體外震波碎石術」、「硬式輸尿管鏡碎石術」、「軟式輸尿管鏡碎石術」及「經皮腎造廔取石術」。體外震波碎石是利用震波將結石打成小碎片再自行排出，一般以門診治療為主不需住院，治療時躺在震波台上約40-60分鐘，術後稍做休息即可返回工作崗位，但太大的結石（腎結石>2公分、輸尿管結石>1公分）不適用此種治療，其治療的效果與結石的硬度相關。
丁慧恭醫師說明，傳統硬式輸尿管鏡碎石術，可處理大部分輸尿管結石，手術時內視鏡由尿道口進入，經膀胱到達輸尿管結石阻塞部位後使用雷射將結石擊碎，缺點是上段輸尿管結石可能治療失敗（被推回腎臟而無法治療），且無法治療腎結石。軟式輸尿管鏡為近年來結石治療的新利器，其可彎曲的特性彌補了傳統硬式輸尿管鏡限制，能有效的治療腎臟內及輸尿管的結石，但一樣有結石大小的限制（腎結石2-2.5公分以內），且目前健保未納入給付。
大型的腎臟結石則需採用經皮腎造廔取石術治療，手術方式是在X光或超音波導引下經皮穿入導線至腎臟內，再穿入套管將此路徑擴張至內視鏡可進出之大小，而後使用氣動式碎石機或雷射擊碎結石夾出。近年來技術改良，已發展出「細徑經皮腎造廔取石術」，將腎臟穿刺路徑的大小由原先的0.8-1公分降至0.4-0.6公分，手術輸血比例亦由5-10%降至1-3%，大幅改善手術品質。結石患者需經泌尿科醫師整體評估，包含結石大小、分佈位置、相關慢性病史及病人意願來選擇最適合的治療方式。
尿路結石易復發 應注意飲食且定期追蹤
丁慧恭醫師提醒，尿路結石病人五年內約有一半會產生復發，此類患者應每年定期至泌尿科門診追蹤，為減少結石復發，平日飲食應注意「多喝水」、「多吃蔬果」、「少鹽」、「少肉」、「少喝飲料」等原則，每日基本飲水約2000c.c.（心臟、腎臟病人者除外），天氣熱、運動及勞動後排汗增加則要額外補充水份。尿路結石復發病人，可將取出的結石做成分分析了解成因，也可安排抽血、驗尿等身體相關代謝性分析，藉以調整代謝異常來減少結石復發。
文章來源:https://enews.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/edm/content_detail.aspx?eid=1714
資料來源：健康醫療網 痛起來會要人命 尿路結石的治療及預防
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