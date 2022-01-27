特企／跟著「星和」輕鬆掌握《華燈》復古女神秘訣！

台劇《華燈初上》第二季雖然已落幕，但與該劇相關議題依舊持續燃燒，大眾除了專注於討論劇中人物的演技和真兇外，《華燈初上》還重新引起了許多時尚熱潮，而其中以復古風為最，尤其兩位媽媽桑，林心如、楊謹華在劇中的緊實肌膚與復古妝容，大大引起了愛美女性們的關注。
復古妝容不僅在呈現的色系上有所講究，像是大地色眼影、霧面啞光紅脣、深色野生眉等外，上妝的手法也很需要參考骨相妝容，主要特色在於修飾臉部線條及增加立體感，由於骨相妝容擅長運用陰影和高光，在明暗光影的修飾下，使視覺上的感官更加精緻。平時陰影的部分可以在輪廓線的地方做加強，而明亮的部分需要著重於像是鼻樑、蘋果肌、下巴等部位，不過若是想減少化妝時間，懶的煩惱該在何處打光、何處增加陰影的話，也可以借助醫美的幫忙。
中壢星和診所院長黃承翔表示，由於亞洲人天生臉部的平整度較高，玻尿酸、晶亮瓷等微整形的方式進行填補，一直是大眾喜愛的醫美入門品項。不過黃承翔也建議，不論是微整形的注射或是音波的施打，民眾都需要特別留意，需要選擇合法執業的診所和專業醫師，如同楊謹華提倡安心醫美的概念，在追求美麗的過程中，千萬別鋌而走險、因小失大，花了錢卻引發更多問題，醫師技術將會影響治療的安全性以及效果。