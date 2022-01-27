臉部關節痛？嘴巴張開更痛？醫教４招改善顳顎關節炎！

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侯鐘堡院長表示，日常常聽到的關節炎，不單只會出現在手部、腳部等處，臉頰旁、耳朵前方的活動關節：顳顎關節，也像其它一般關節一般，在不當使用、過度使用、頻繁磨損下，可能出現耗損或發炎的現象，形成顳顎關節炎。例如有磨牙習慣者，磨牙這動作就會影響到顳顎關節；常常以單側咀嚼食物，也會有單邊顳顎使用較為頻繁的情況；咬合不正也會影響到咀嚼肌肉分配不當。其它像是腫瘤、類風濕性關節炎常常手托腮、以臉和肩膀夾電話的動作、撞擊、外傷等也都會有所影響。建議患者可以檢視一下，是否有這些風險因素在生活當中。
顳顎關節炎不僅臉部關節痛，也可能出現其它影響！
侯鐘堡醫師指出，顳顎關節炎發作時，患者最常見的症狀包括了會出現疼痛、發出喀喀聲響、關節活動受限、嘴巴無法正常開合、超過受限範圍會感到疼痛、咀嚼疼痛，同時也可能對周邊造成影響，例如顏面神經痠痛、頭痛等延伸性疼痛，讓人無法好好吃東西、說話、不舒服到影響情緒和生活，甚至影響睡眠、失眠等。若出現這些不適可嘗試自行緩解，但若遲未改善便建議盡早尋求醫師協助。
臉部關節痛怎麼辦？醫教４招改善顳顎關節炎
顳顎關節炎發生的當下，侯鐘堡醫師建議，正如其它關節疼痛一樣，可先以消炎止痛藥、冰敷等方式進行消炎，並待約一日後以熱敷的方式促進血液循環，也可以用指腹適度的為周邊肌肉按摩，幫助患部復原。在保養期間除了盡量避免前述風險因素外，也應避免張大口打呵欠、大口吃東西、用力咬合、咀嚼韌性過高、需要費時費力咀嚼的食物，如魷魚、口香糖等。通常在良好的保養下，約三天左右會開始緩解，約一周左右可逐漸改善，但若是遲遲未見改善，就需要盡早檢查，並視情況予以治療。
在治療方面，情節較輕者常見如電療、雷射治療、超音波治療等，較嚴重者則會考慮使用徒手治療，或是玻尿酸治療、增生治療、血小板治療等注射治療，對於較嚴重的顳顎關節炎有顯著的改善效果。病患可以和醫師多作討論，評估最適合的治療方式。
顳顎關節炎遲未改善早就醫，避免關節退化！
侯鐘堡醫師提醒，顳顎關節炎雖一般而言情況並不會太過嚴重，但若遲遲未見改善，就有可能是慢性關節炎，需合理的懷疑是否存在著遲遲無法改善的風險因素，也就可能使得此情況經常發生、出現顳顎關節退化、下巴脫臼機率提升等問題。因此若超過一周情況依舊，應盡早就醫檢查，以避免後患。
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