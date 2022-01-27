把榻榻米當床　宥勝、周曉涵吻戲滾到破皮

周曉涵在TVBS《機智校園生活》裡被相親對象梁瀚名浪漫告白、溫馨接送下班，甚至帶她到高級餐廳用享用晚餐，但周曉涵卻在與梁瀚名約會時魂不守舍，當兩人聊到約會經驗時，周曉涵竟在梁瀚名面前回憶過去，回味與宥勝在道館穿跆拳道服打拳接吻的浪漫時光。聊到這場甜蜜吻戲，周曉涵形容：「非常特別，沒拍過明明穿著嚴肅的跆拳道服，卻這麼甜蜜的吻戲，獻出我的第一次。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-27 19:37:04
宥勝與周曉涵戲中相約至跆拳道館打拳約會，意外天雷勾動地火，周曉涵撲倒宥勝，以手壓住他脖子，宥勝則趁周曉涵之危，霸氣反撲倒並壓制周曉涵的雙手，深情撫臉上演地咚吻。雖然畫面看似浪漫甜蜜，拍攝過程卻武力全開，嚮往演出黑社會女打仔的周曉涵，因第一踢太用力，害宥勝被嚇得往後跳了好幾下，宥勝形容：「曉涵手腳是真的很有勁。」周曉涵一旁喊：「其實那天我才用7成力而已。」宥勝曝過去小學曾學過跆拳道，但只打到黃帶，「因為升黃綠帶需要測驗對打，我不敢所以打退堂鼓。」
談起拍攝此場浪漫動作吻戲，兩人都認為不容易，當天與動作指導學習動作，其中一場周曉涵用腳踢宥勝，宥勝巧妙以手擋住的姿勢，那場拍了近十次。周曉涵談起拍攝過程形容：「超級痛，整個腳背都紅起來，完全高估了這個動作，本來覺得還好，但看起來跟做起來完全是兩回事。」宥勝也補充因導演拍攝特寫，希望真的踢出張力，於是自己打起周曉涵的腳背也特別用力。另一幕周曉涵推宥勝讓他倒地的戲，宥勝則摔了五、六次，他則摔出心得、開玩笑表示：「曉涵跟武術指導把我翻得滿好，動作滿流暢，摔得滿起勁。」此場浪滿吻戲其實兩人在榻榻米上翻滾了一整個上午，周曉涵磨到腳破皮，而宥勝則是手腕破皮，吃盡苦頭。