焦凡凡睡了《全明星》男神　正牌男友婁峻碩說話了

焦凡凡推出新歌《再見了親愛的》，MV找來《全明星運動會》第三季中表現亮眼的男神徐謀俊合作扮演戀人，還上演親密床戲。而正牌男友婁峻碩則是完全不吃醋，還給焦凡凡的表現打80分，大贊：「超棒！很專業！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-27 21:32:21
MV中焦凡凡特別找來目前徐謀俊一起合拍飾演情侶，過去兩人因為合作戲劇《社畜時代》而成為好友，也培養出極佳的默契及友誼。一口氣答應的徐謀俊在拍攝期間正值《全明星3》前置錄影，義氣相挺的他依舊毫無怨言答應演出。2人在MV中同床共枕大演談情說愛親密戲，一下互相吹頭髮、一下擁抱，焦凡凡還自爆，曾經與徐謀俊在拍《社畜時代》時，因為太早起而趁著空檔一起躺在道具佈景的床上打盹休息，也因此在拍這幕「床戲」時反而覺得像是回到過去在拍戲時那樣熟悉。
焦凡凡笑說：「就像以前拍戲那樣狀態，一起聊天的感覺。」值得一提的是，在拍MV前先跟男友報備的焦凡凡，特別在拍完後把初剪的MV給婁峻碩看，結果婁峻碩看完第一句話就是「很專業、很棒！」焦凡凡笑說：「他（婁峻碩）有嚇到，我跟徐謀俊演出來的感覺很自然，聽完他的稱讚我超開心，畢竟他現在演電影了，能得到他的認同，感覺自己演戲有進步！」