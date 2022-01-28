頭獎衝4億！大樂透春節加碼今起跑　增開360組百萬大獎

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如果至2月1日360組100萬元「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日（元宵節）為止。
而根據台灣彩券統計，去年春節大樂透加碼活動期間共開出了9次頭獎，創下史上最多開出頭獎紀錄，共有11注中頭獎，包括去年2月10日開在台中霧峰區的5.39億元，投注金額100元自選號；去年2月11日開在桃園大溪區1億元，投注500元電選號；去年2月12日開在台南市中西區及台北市大同區，各得0.5億元，分別投注250元及50元電選號。
不僅如此，去年2月13日開在高雄苓雅區1億元，花4200元電選包9個號碼。不過，台灣彩券董事暨發言人黃志宜說，原本這名中獎人是要包8個號碼1400元，但代理人打錯，打成系統9，結果多2千多元，但也因此才有機會中1億元大樂透。
此外，2月14日台中市太平區開出1億元大樂透頭獎，投注金額200元電選；2月15日在宜蘭縣礁溪鄉開出1億元大樂透，投注金額50元電選；2月17日開在台南市北區1.08億大樂透頭獎，投注金額3500元，自選包7個號碼（多期投注10期）；2月19日開在台中市北屯區及台北市中山區，各得0.5億元，分別投注金額250元自選及50元電選；2月23日開在高雄市鳳山區1.12億元，投注金額100元電選。
今年春節彩券加碼活動，除了大樂透連開15天，並加碼360組百萬元獎項之外，威力彩頭獎也自1月24日起機動加碼2億元，根據遊戲規則只要在3月24日「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限，由於目前威力彩頭獎已上看6.9億元，如果在1月24日至3月24日威力彩頭獎開出來，屆時下一期頭獎就會機動加碼2億，台彩認為加碼機率高。
不僅如此，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，也已從1月22日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。