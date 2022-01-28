走春能去哪？2022紫爆花海古亭再現　北市5大賞花懶人包

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去年被古亭花海感動的人，今年紫爆花海的感動再擴大！總面積較去年一口氣擴增3倍，花海數量從去年13萬盆暴增到32萬盆，將紫色的浪漫魅力發揮到極致，至3月中旬是花海最佳觀賞期。
水利處河管科表示，今年花海面積占地約1萬397平方公尺，接近24座標準籃球場那麼大，花海面積幾乎是去年3倍，1月中旬時紫色花海已開6成。而古亭河濱公園鄰近公館商圈，附近順遊景點還有紀州庵文學森林、寶藏巖國際藝術村，都是拍照打卡熱點。
■北投三層崎花海
名氣相當高的北投三層崎花海展期至3月31日，1萬6000盆薰衣草花海是年節走春首選。今年大量種植羽葉薰衣草，建構出俐落的線條，打造「台版富良野」網美打卡點。公園處處長黃淑如表示，三層崎花海是近年來北投的熱門景點，第二期除了種植1000平方公尺的薰衣草，還搭配銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，為期2個多月，陪伴民眾度過農曆新年及情人節。
■延平河濱公園花海
有「北市最美水岸花海」之稱的延平河濱公園花海，有7萬多盆小天使花、一串紫、孔雀草及四季秋海棠等已盛開。各色鮮花鋪排成絢爛的煙火造型，花海沿著淡水河畔的「煙火步道」一路綻放，民眾能一邊賞花、一邊眺望遠方河景及山景，美不勝收，但要留意預期觀賞期只到2月初。
北市工務局建議，花海步行5分鐘可達大稻埕碼頭貨櫃市集，能享受美食和音樂，或是到附近迪化街感受熱鬧氛圍、拜訪迪化街老屋咖啡、文創小店，都是不錯的順遊安排。
■成美左岸河濱公園花海
位於饒河夜市旁的成美左岸河濱公園，佈置了11萬盆大面積花海，更有首度亮相的祈願船，營造群花圍繞的打卡美照場景。最特別的是，傍晚時分花海中會亮起有如星光點點的圓球燈，與兩旁彩虹橋、環東大道的燈光橋影互相輝映，襯托出專屬夜間的花海美景，觀賞期至今年2月初。
■大溝溪生態治水園區花海
最後是內湖賞花秘境「大溝溪生態治水園區」，距離捷運大湖公園站步行約10分鐘，今年以3萬多盆四季秋海棠、孔雀草、一串紅，營造紅、粉紅、黃、橙、紫、白6色拼出蝴蝶圖騰，從園區入口漫步走上階梯，上方平臺廣場可以清楚觀賞蝴蝶花海全貌。走進蝴蝶花海，可發現另一隻紅蝴蝶裝置藝術，很適合新年喜氣，觀賞期會持續到111年2月中旬。
而周邊景點則有落羽松聞名的大湖公園，串聯五指山系登山步道可通往圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等，到大溝溪生態治水園區賞花時，不如順道安排周邊景點一日遊，會是兼具療癒及健身效果的慢活小旅行。
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