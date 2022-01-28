NOW早報／「春節防疫指引」看這裡！完整打2劑疫苗再回家

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指揮中心指出，春節連假期間落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣尤為重要；若民眾本身或家人屬於慢性病患者、老年人、孕婦、體重過重、嬰幼兒等免疫力比較不好的族群，更易受感染及感染後病症較為嚴重，請符合接種條件者，儘速完整接種疫苗，獲得保護力，同時也應儘量避免參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動，及前往人潮聚集、密閉空間或通風不良的公共場所。
另民眾如果要探視上述免疫力較差的對象，建議雙方皆已完整接種疫苗，而探視者也要確認自身沒有身體不適症狀，且近期沒有參加密集接觸不特定人的聚會或活動，再行當面探視，探視時雙方都應佩戴口罩，以降低感染傳播的機會；否則建議使用電話或視訊方式取代。
指揮中心呼籲，連假期間外出活動，儘量選擇前往開放且沒有人群擁擠的地方，並遵循疫情警戒期間外出全程佩戴口罩、與不特定人保持適當社交距離(室內1.5公尺、室外1公尺)、落實實聯制、體溫監測等防疫規範，親友聚餐也儘量控制人數，並遵守餐飲防疫措施。
外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，並準備備用口罩以便替換，返回住所時，要確實執行手部衛生。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。指揮官陳時中表示，提高警覺是目前生活新常態、防疫人人有責，應從自身做起。
今日天氣／今起轉濕冷 全台有雨直到小年夜
根據中央氣象局預報，今（28）日受東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼；各地水氣偏多，東半部及南部地區有短暫陣雨，中部以北地區也有局部短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具。
而溫度方面，今天各地氣溫稍下降，中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東低溫約19、20度，北台灣高溫19至21度，其他地區高溫23至25度。
北市防疫升為2.5級？黃珊珊：已規劃好就看何時開始
新冠肺炎疫情近日在北台灣持續延燒，其中台北市也出現不明感染源案例，而其中也有確診者是在用餐期間被傳染，因此對於餐廳內用政策是否會有改變？台北市副市長黃珊珊昨（27）日上午受訪時，透露台北市政府已經針對「升2.5級」進行規劃，今天早上會討論何時啟用，很可能會在春節期間有新的做法。
黃珊珊昨日上午陪同台北市長柯文哲出席里長座談會時，也接受媒體訪問談論疫情相關事務。針對桃園市宣布針對餐廳內用的相關規範要更加嚴格一事，黃珊珊表示相關規範市府內部也有在討論，由於北市近日來有許多確診者到餐廳用餐的足跡，因此昨日上午已經有跟柯文哲報告過，「其實北市2級、3級都有自己的SOP，就連2.5級也已經規劃好了，就是看什麼時候用。」黃珊珊說，今天早上會再討論相關措施。
至於針對2.5級的相關內容，黃珊珊表示，因為二級與三級警戒中間有很大的範圍，而Omicron病毒對於疫情的影響介於兩者中間，因此需要訂定相應的規範，「病毒傳染速度不同、疫苗覆蓋率也不同，當時要有不同的規範。」黃珊珊說，就是因為有這麼多新的狀態，所以本來的級數管制就要討論調整，目前市府還沒確定內容，但會在今天上午進行討論，下午召開防疫記者會對外宣布。
蔡頭病逝享壽71歲 小S哀悼：我心中永遠的喜劇天王
資深藝人蔡頭26日傳出去年12月底已病逝消息，享壽71歲。小S也在臉書不捨發文「蔡頭老師一路好走，我心中永遠的喜劇天王」，引大批網友惋惜。
蔡頭過去多次上過節目《康熙來了》，與主持人小S、蔡康永擦出許多笑料火花，蔡頭除了曾在節目大跳現代舞、森巴舞，還曾表示自己有看人前世的能力，說小S的前世是韋小寶，蔡康永的前世則是慈禧太后。如今蔡頭病逝消息一出，令網友感嘆「之前在康熙看到你們互尬舞技…超好笑的。蔡頭老師真的很會！」、「謝謝蔡頭老師搞笑讓我們從小到大看到都歡樂」、「永遠記得他和劉真老師那集康熙」、「蔡頭老師熱愛舞台，卻走得那麼低調，希望老師能在另一個世界盡情舞蹈」。
去年11月傳出蔡頭肝癌末期，之後再也無他的消息，直到近日傳出已病逝消息，好友白冰冰25日曾透露，表示曾打過幾通電話，想要詢問好友是否需要幫忙，但都非本人接聽電話，每次都是其家人代接，未能清楚表達病況及需求，讓她無法為好友盡一份力，研判當時病況已不盡理想。而蔡頭經紀人則表示：「不好意思因為我一直沒連絡上頭哥及其家人，所以也無法回覆。」
烏俄衝突恐招致台海危機？美學者：兩者關係大不同
烏克蘭與俄羅斯局勢持續緊張，在美國華府表明俄羅斯隨時都有可能入侵烏克蘭之後，外界隨即將烏克蘭日益危急的情勢與台灣面對中國步步緊逼的壓力做聯想。不過有學者認為，有「台灣關係法」卻沒有「烏克蘭關係法」，圍繞台灣和圍繞烏克蘭的安全對話是非常不同的。
根據《美國之音》報導，在烏俄局勢日益緊繃的情況之下，包括美國國會議員、前官員和學者專家在內，許多人將烏克蘭與台灣聯想在一塊，並且呼籲拜登政府注意中國利用烏克蘭危機對台灣採取行動的風險。
前川普政府國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’brien）先前接受電視專訪時就表示，北京正在密切注意拜登如何處理烏克蘭危機，如果他認為值得冒險就可能對台灣採取行動。
歐布萊恩表示，美國在台灣有重要國家安全及外交利益。如果台灣被中國共產黨控制，中國人民解放軍可以在很短的時間就到達美國的西邊入口。他更形容台灣是「太平洋的塞子（cork）」，指出如果台灣淪陷，解放軍海軍就可以在太平洋暢行無阻。
不過持續關注台海局勢的美國外交政策研究所亞洲項目研究員善學（Thomas Shattuck）認為，台灣與烏克蘭並沒有相似關聯，指出「這完全是不同情況」。「蒲亭威脅要入侵烏克蘭，習近平經常對台灣虛張聲勢。不過將兩者聯想在一起是無視它們的獨特性。」
善學指出，華府對烏克蘭和台灣的歷史及承諾非常不同，即使習近平會注意華府對於俄烏的反應，或許可能會看到那於台灣有什麼關係。「但圍繞在兩者的政策討論是如此不同，所有涉及的各方都不應該太看重兩者間的關聯。」
不過善學也提到，如果俄羅斯真的侵略烏克蘭，而美國卻沒有採取任何支持烏克蘭的舉措，「中國政府的宣傳機器將會採取所用動作來利用這個情況對台灣施壓，試圖證明『華盛頓不會防衛台灣免於中國侵犯，而抵抗也是徒勞』。」
但善學認為圍繞台灣和圍繞烏克蘭的安全對話非常不同，雖然目前華府對於出兵防衛台灣採取「戰略模糊」政策，但是隨著「模糊地帶」越來越清楚，「美國幾乎一定會捲入，日本也是一樣」。
善學指出，台灣的戰略重要性遠遠大於烏克蘭，而美國對台灣的承諾是根植於《台灣關係法》，「不幸的是對烏克蘭而言，美國並沒有『烏克蘭關係法』，所以華府（對烏克蘭）的安全承諾也比不上華府與台灣之間的那些承諾那麼堅固和有可預測性。」
全家買咖啡「喊一句」大降價！女結帳愣住：店員自己教的
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而就有網友分享自己去全家買大量咖啡時，店員偷偷教學「降價」秘訣，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「全家/7-11好物分享區」貼文指出「剛剛老闆突然要我去買十杯咖啡！一到全家，店員直接推薦我這個咖啡分享壺，說是比較便宜也方便拿，不用一次端好幾杯咖啡，結果真的太方便了.....。」只見貼出的照片，原PO買的咖啡全部裝在一個紙盒內，原PO透露內部含有杯子、糖以及攪拌棒等等，如果是多人聚會要喝的話，相當方便，一整壺有12杯小杯美式咖啡的容量。
而實際觀看全家咖啡售價，一杯小杯美式25元，12杯等於300元，但該「咖啡分享壺」若未特價的情況售價280元，便宜了20塊錢；而若有活動特價時，一壺僅需要199元，《NOWnews》記者實際查詢全家官網，發現在新春期間1月26日到2月22日正好有特價，換算下來一杯美式只要16.5元，整壺省了101元，若是公司行號共同要買咖啡，或是聚會需要，都是非常好的選擇。
貼文一出，網友紛紛回應「怎麼有這種東西啊，也太方便」、「不過可惜只有美式咖啡才有分享壺」、「這店員算佛，我之前買9杯都沒被推薦」、「好酷喔，都不知道」、「這真的超方便，只要跟店員說要『咖啡分享壺』他們就知道了，爽喝便宜美式」、「這設計太有心了吧！」、「很Nice的設計」。
而《NOWnews》記者也實際詢問全家，全家透露，這是2016年底推出的「美好分享壺」，內容量約12杯小杯美式，會附上紙杯、奶油球及糖球，售價280元。主要是針對多人會議、小型聚會所推出的特殊包材，便於整壺外帶，通常不定期推出優惠，看好春節居家團聚機會高，即日起至2月22起，推出新春限定價199元。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。