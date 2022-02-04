專訪／興農義大崇越兄弟富邦　林克謙棒球路不後悔卻遺憾

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2012年後林克謙的棒球路走得崎嶇，2013年林克謙被義大釋出後回到業餘成棒崇越準鷹，2014年重返職棒轉戰兄弟，2017年再度被釋出後轉戰富邦，並於2019年離開職棒賽場，穿上臺中市成棒隊球衣兼任教練，最後於2021年正式引退高掛球鞋，擔任臺中市成棒教練。
林克謙透露，回到臺中市成棒後擔任球員，但在2020年累積的傷勢爆發，脊椎、胸椎出現滑脫狀況，讓他完全無法正常轉身，不僅無法正常投球，也影響到平常生活，雖然醫生建議開刀治療，但是動刀不一定可以繼續投球，雖然當下仍想嘗試其他療法，但思考後決定高掛球鞋轉任教練。
臺中市成棒教練團有著濃濃的「牛味」，總教練張家浩是興農牛人氣球星，教練團中鄭達鴻、楊承駿都曾穿過興農球衣。林克謙表示，雖然和教練團成員認識，但是現在角色不一樣，過去是顧好個人成績的「隊友」、「學長學弟」，如今合作的方式更像「同事」，彼此顧好各部門選手讓球隊更進步。
回顧近10年的職棒生涯，林克謙印象最深刻的是2013年穿上義大紫色戰袍首戰，他說：「當時不僅是義大主場第一戰，也是曼尼（Manny Ramírez）主場首戰，那時候0.2局就掉4分，那年雖然調整不錯，但是太想趕上進度就有點傷勢，投得爛的真的印象會很深刻，可惜球隊給我這麼重要的任務。」
雖然早已脫下職棒球衣，但是林克謙說「有遺憾沒後悔」。當時他露出堅定的眼神，表示自己職棒生涯每一場比賽都是全力投球，絕對每場都問心無愧，因此雖然路走得相當崎嶇，但自己從未感到後悔，唯一遺憾是沒有拿到冠軍戒指。
▲臺中市成棒隊投手教練林克謙。（圖／記者黃泓哲攝影）
現在林克謙擔任臺中市成棒投手教練，即使是在久經職棒沙場考驗的林克謙，無時無刻都在學習更好。他說棒球有無窮的變化，如果思維沒有改變就看不到更廣大的世界，「對我來說，棒球沒有對或錯，只有好跟不好，比賽就是成敗論英雄、選擇勝率高的方式執行，控制自己可以控制的事情就好。」
「過去在職業偶爾會幫助學弟度過心理層面的難關，在臺中市就要讓選手技術面更加強，因此未來有規劃學習力學與運動科學等知識，希望可以更加幫助選手。」林克謙說道。
現在中職選秀當紅炸子雞是高中生「小鮮肉」，技術、心理都成熟可無縫接軌職棒的業餘成棒好手反而不吃香，對此林克謙表示，想選秀的高中生要想好，職棒不是想像中那麼簡單的環境，不建議有一步登天的想法，不斷維持訓練才是能夠在職棒長久生存的關鍵。