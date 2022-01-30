專訪／紅猴變「紅總」　張家浩身份轉變最重要是責任

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2011年季後張家浩從Lamigo桃猿正式引退高掛球鞋，當時完全離開棒球圈病嘗試接觸保險經紀、房仲、業務及電視台球評等多項工作。2016年在昔日興農牛隊友、時任義大犀牛總教練葉君璋邀請下擔任義大犀牛內野、跑壘教練，直到2019年季後離開接手義大犀牛的富邦悍將，最終成為臺中成棒隊總教練至今。
張家浩回憶，從猿隊引退後本來覺得想跳脫舒適圈，不排斥從事棒球以外的工作，做了幾年後雖然考了多張與當時工作相關的證照，但真的發現隔行如隔山，後來在以前的老隊友邀約下回到職棒隊伍幫忙指導選手。
2019年台中市成棒隊遇上危機，在台中市政顧問張泰山積極奔走下重組。張家浩透露，本來就跟張泰山是好兄弟，因此臺中成棒隊重組後詢問他擔任總教練的意願，剛好當年和富邦悍將合約剛好結束，自己也願意接受挑戰，最終決定接下臺中成棒隊總教練一職。
接下百廢待舉的臺中成棒隊，張家浩認為做得事情與當職棒教練相去不遠，除了顧好部門的選手，投手的部分交給信任的陽建福教練。不過張家浩也坦言，業餘選手水準確實不如職棒，跟選手指導、溝通的方式和職棒完全不一樣，這是需要調適的部分。
除了與選手的溝通方式不同，張家浩在臺中成棒隊身份是「紅總」，他表示身份會有點不一樣，不像以前在公事上可以平等、輕鬆溝通，畢竟總教練要以不同視角掌握全隊發展，而且總教練需要負球隊最終的責任。
「我都跟他們說，有時候會沒辦法我必須得做出大家不喜歡的決定，因為最後是我要負全責，就像外面公司出狀況總經理一樣要負全責，所以我認為對的事情一定會貫徹到底，我們的方式是跟大家好好溝通，充分理解後我再做出最後決定。」張家浩說道。