《寶可夢傳說 阿爾宙斯》今發售 免費體驗「寶可騎行」
今年春假最夯的Switch遊戲，絕對是《寶可夢傳說 阿爾宙斯》拔得頭籌，搶在九天連假前夕，於今（28）日正式發售。這是繼2021年底《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》重製版後，寶可夢玩家最期待的新作。株式會社寶可夢提前推出影片「HISUI 360°VIEW」暖身，還沒等到實體片的玩家，可透過360°影片搶先體驗遊戲中的「寶可騎行」，在洗翠地區暢遊海陸空，感受有別以往的全新玩法。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-28 09:42:57
《寶可夢傳說 阿爾宙斯》一上市就受到玩家高度關注，新作顛覆了過去的操作及遊玩模式，遊戲自由度極高，甚至一度讓玩家以為是開放世界，雖然最後官方證實只是許多小世界組成，但卻也是《寶可夢》系列推出至今，在場地探索上自由度最高的作品，還有網友笑稱是《寶可夢獵人：曠野之息》，因為結合了《薩爾達傳說曠野之息》及《魔物獵人 崛起》的玩法。
在《寶可夢傳說 阿爾宙斯》中，玩家可以在自然場地中盡情奔跑，株式會社寶可夢日前公布影片「HISUI 360°VIEW」，公開《寶可夢傳說 阿爾宙斯》中的舞台「洗翠地區」，可見土地遼闊且自然資源豐富，在360°影片中有置身於洗翠地區的臨場感，玩家可點選螢幕畫面改變角度和方向，體驗和寶可夢相遇的樂趣。
更有趣的是能免費透過360°影片，利用三隻不同的寶可夢移動，體驗新作中的「寶可騎行」。包括在陸地上奔跑的「詭角鹿」，在天空中翱翔的「勇士雄鷹」，以及在水中勇往直前的「幽尾玄魚」，暢遊海陸空三地來展開冒險。