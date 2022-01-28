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9天年假垃圾爆增！春節全台垃圾車「清運時間」一次看

▲為因應春節垃圾量暴增，各縣市政府近期陸續宣布垃圾清運時間。（示意圖／取自pixbay）
▲為因應春節垃圾量暴增，各縣市政府近期陸續宣布垃圾清運時間。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 11:52:13

農曆春節到了，家家戶戶都在除舊佈新、返鄉團圓，因此9天年假一定都會累積大量垃圾，導致垃圾清運的需求大增，對此各縣市環保局呼籲，民眾應提早開始打掃，分散年節前後的垃圾清運壓力；而《NOWnews》也整理了部分縣市春節時，垃圾收運的服務時間。

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台北市

台北市環保局表示，今年小年夜適逢週日，但市民返鄉過年或連假可能有垃圾清運需求，因此當晚加收一般垃圾、廚餘、資源回收物；除夕中午、夜間兩時段也會加班收運垃圾，另外，除夕中午會播放音樂通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

▲台北市春節垃圾清運時間。（圖／台北市環保局提供）
▲台北市春節垃圾清運時間。（圖／台北市環保局提供）
新北市

新北市各區清潔隊將於1月29日時，採用機動加強垃圾收運，1月30日加班收運、31日則視情況機動調整，增加收運至傍晚6點。2月1日至3日停止收運服務，若仍有倒垃圾的需求，可至「新北樂圾車」網站查詢新北市的68處定點收運站。

▲新北市春節垃圾清運時間。（圖／新北市環保局提供）
▲新北市春節垃圾清運時間。（圖／新北市環保局提供）
桃園市

1月30日各區清潔隊將從下午1點加強收運至收完為止，夜間停收，1月31日除夕從上午9點加強清運，2月1日至2月4日停收四天，2月5日恢復清運。

▲桃園市春節垃圾清運時間。（圖／桃園市環保局提供）
▲桃園市春節垃圾清運時間。（圖／桃園市政府提供）
苗栗縣

垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上以2月1日至2月4日停收，2月5日上午9點起恢復垃圾收運服務。

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▲苗栗縣春節垃圾清運時間。（圖／苗栗縣政府提供）

台中市

1月30日小年夜雖然是休假日，但仍會加班收運，2月1日才停止沿街收運服務，直到2月4日起陸續恢復，2月1日至3日的清運停收時間，民眾仍可利用定點收運服務。

▲台中市春節垃圾清運時間。（圖／台中市政府提供）
▲台中市春節垃圾清運時間。（圖／台中市政府提供）

彰化縣

1月31日除夕，全縣鄉鎮市維持清運，2月1日和2日全縣鄉鎮市停止清運，2月3日起，彰化縣大村鄉將提前恢復清運，2月5日全縣鄉鎮市恢復清運。

南投縣

垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上以2月1日至2月4日停收，全縣將於2月5日起陸續恢復正常的清運服務。

▲南投縣春節垃圾清運時間。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣春節垃圾清運時間。（圖／南投縣環保局提供）
雲林縣

垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上1月30日暫停，1月31日加強清運，2月1日至4日暫停，直至2月7日起陸續恢復。

▲雲林縣春節垃圾清運時間。（圖／雲林縣環保局提供）
▲雲林縣春節垃圾清運時間。（圖／雲林縣環保局提供）
台南市

垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，2月1日至3日將暫停清運。自2月4日起將陸續恢復清運，並加強收運。

高雄市

2月1日至3日停止收運垃圾3天，環保局也提前於1月24日起至1月31日加強垃圾清運，1月30日也將加班服務。

宜蘭縣

1月31日將加強收運，2月1日至2日停止收運，垃圾清運服務將自2月4日起陸續恢復，不過也有部分鄉鎮市區休息至2月5日，並於2月3日提供1天的垃圾清運服務。詳細時間表可參考宜蘭縣政府公告。

花蓮縣

2月1日至3日停收垃圾，但詳細的垃圾停收日期根據各鄉鎮市區的人力調派而有所不同，詳細時間表可參考花蓮縣政府公告。

台東縣

1月31日將加班收運垃圾，2月1日至3日將停收3天，部分鄉鎮機動出勤，2月4日起將陸續恢復收運，但部分鄉鎮仍然調休，詳細時間表可參考台東縣政府公告。

▲台東縣春節垃圾清運時間。（圖／台東縣環保局提供）
▲台東縣春節垃圾清運時間。（圖／台東縣環保局提供）
提醒民眾，2月1日至3日期間，各縣市清潔隊皆以停收為主，建議民眾提前將垃圾丟棄，勿將垃圾隨意推放棄置，以免受罰。（編輯：張志浩） 

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