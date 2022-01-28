9天年假垃圾爆增！春節全台垃圾車「清運時間」一次看

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台北市環保局表示，今年小年夜適逢週日，但市民返鄉過年或連假可能有垃圾清運需求，因此當晚加收一般垃圾、廚餘、資源回收物；除夕中午、夜間兩時段也會加班收運垃圾，另外，除夕中午會播放音樂通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。
新北市
新北市各區清潔隊將於1月29日時，採用機動加強垃圾收運，1月30日加班收運、31日則視情況機動調整，增加收運至傍晚6點。2月1日至3日停止收運服務，若仍有倒垃圾的需求，可至「新北樂圾車」網站查詢新北市的68處定點收運站。
桃園市
1月30日各區清潔隊將從下午1點加強收運至收完為止，夜間停收，1月31日除夕從上午9點加強清運，2月1日至2月4日停收四天，2月5日恢復清運。
苗栗縣
垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上以2月1日至2月4日停收，2月5日上午9點起恢復垃圾收運服務。
台中市
1月30日小年夜雖然是休假日，但仍會加班收運，2月1日才停止沿街收運服務，直到2月4日起陸續恢復，2月1日至3日的清運停收時間，民眾仍可利用定點收運服務。
彰化縣
1月31日除夕，全縣鄉鎮市維持清運，2月1日和2日全縣鄉鎮市停止清運，2月3日起，彰化縣大村鄉將提前恢復清運，2月5日全縣鄉鎮市恢復清運。
南投縣
垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上以2月1日至2月4日停收，全縣將於2月5日起陸續恢復正常的清運服務。
雲林縣
垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，原則上1月30日暫停，1月31日加強清運，2月1日至4日暫停，直至2月7日起陸續恢復。
台南市
垃圾清運停收時間，各鄉鎮市有所差異，2月1日至3日將暫停清運。自2月4日起將陸續恢復清運，並加強收運。
高雄市
2月1日至3日停止收運垃圾3天，環保局也提前於1月24日起至1月31日加強垃圾清運，1月30日也將加班服務。
宜蘭縣
1月31日將加強收運，2月1日至2日停止收運，垃圾清運服務將自2月4日起陸續恢復，不過也有部分鄉鎮市區休息至2月5日，並於2月3日提供1天的垃圾清運服務。詳細時間表可參考宜蘭縣政府公告。
花蓮縣2月1日至3日停收垃圾，但詳細的垃圾停收日期根據各鄉鎮市區的人力調派而有所不同，詳細時間表可參考花蓮縣政府公告。
台東縣1月31日將加班收運垃圾，2月1日至3日將停收3天，部分鄉鎮機動出勤，2月4日起將陸續恢復收運，但部分鄉鎮仍然調休，詳細時間表可參考台東縣政府公告。
提醒民眾，2月1日至3日期間，各縣市清潔隊皆以停收為主，建議民眾提前將垃圾丟棄，勿將垃圾隨意推放棄置，以免受罰。（編輯：張志浩）