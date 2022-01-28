全面防疫不利新人出頭？新科立委林靜儀成綠營最忙母雞
國內疫情升溫，指揮中心禁止民選公職人員及政府官員跑攤，許多想參選縣市議員的新人憂心曝光機會大減，加上縣市長候選人的人選未定，無法發揮母雞帶小雞效果。民進黨新科立委林靜儀因中二補選新聞熱度猶在，意外成綠營最忙母雞，從北到南都有她的輔選蹤跡。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-28 11:52:07
明明是台中市立委，林靜儀看板卻高掛在彰化市，和欲參選彰化縣議員的民進黨新人楊子賢同框。同樣在彰化區，已有7萬家戶接到林靜儀為另一新人辜皇譯錄製的電話拜票語音。和林靜儀是遠親的辜皇譯說，中二立委補選剛結束不久，林靜儀是當紅話題人物、民眾對她好感度高，電話拜票效果很好。
台中市當然更少不了林靜儀，既然不方便掃街拜票、發春聯，先打空戰也可以！前市黨部副執行長楊宗澧找林靜儀開直播，從社會住宅談到中捷路線變更，大批市政弊病叢生；同屬第9選區的前台中市長張溫鷹之女陳俞融，也秀出她與林靜儀的合照。
民進黨預計3月底辨理縣市議員黨內初選登記，多區參選爆炸，若協調不成，將於4月進行全民調，並視民調結果決定提名人選。
林靜儀在同選區支持2名以上新人，難道不怕左手打右手？幕僚透露，林靜儀派系色彩較淡，加上曾任黨職，黨內人脈廣，從台北的港湖區到台南市，都有新人詢問合體宣傳的可能，黨內湧言會甚至透過立委王定宇取得公版宣傳照與電話語音。只要是信得過的舊識、時間可以配合，幾乎都會答應，林靜儀除了認為自己有義務幫新人拉抬知名度，更因「之前中二立委補選，幾乎是全黨動員幫她一人，情份深重。」