中職／球員工會更換理事長　周思齊交棒陳傑憲

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球員工會表示，4年來周思齊捍衛球員立場,履行上任所提四大方向,繳出亮眼的階段性成績單，包括工會與中職聯盟將於今年2月底
正式簽訂中華民國運動史上首張團體協約,此將對勞資雙方簽訂職棒選手契約後的權利義務及應有保障,做出更明確的定義與釐清。藉此協約也將球員國際賽權益保障落實的規格,提升至接軌國際
先進職棒聯盟的高度。
此外善盡社會責任與延續公益活動自是周思齊多年以身作則投身基層、關心照顧社會弱勢的金字招牌。而針對強化球員退役照顧機制,已在任內成立內部組織「退輔政策發展委員會」,並以主委身分邀集各隊重量級資深選手參與。
在委員會成立後,2021 年底便正式與聯盟合作建構如同「棒球產業104」的「職棒退役人才媒合平台」,在輔導退役選手融入社會業態的同時,也開闢職棒專精技能回饋紮根至社團、社區的管道。
同時,工會已參酌先進職棒國家的退休照顧機制,向中職聯盟提出防賭信託基金的升級計畫案,相信透過全體會員的努力,終將催生中華職棒退休金制度。
周思齊積極參與工會運作逾 10 年,在勞資關係極為緊繃、艱困的時空背景下擔起責任、沿襲前輩意志帶領工會逐步達成目標,並在任期中積極培養後進,讓 4 年前還是新生代的選手們,如今已成長為能夠推動制度運作、團結保護會員的成熟團隊。且仍持續在卸任後以實質行動扮演最強後盾,為照顧會員盡最大心力。
球員工會擬於 2 月 17 日舉辦會員大會,依法經過提名、選舉流程推選第六屆理事長及理監事團隊,包含代理理事長傑憲在內,多位富有經驗的現任理監事,都將持續為整體環境付出。
工會期許能延續與中職聯盟及各球團的合作,建構更健全、茁壯的國內棒球產業環境!同時,也將會積極複製扶植女足成立工會的經驗,協助有需要的對象組織工會,讓全體運動員都能站在職棒球員工會的肩膀上,朝更快、更高、更强、更團結的目標前進。