《三國志霸道》祭總獎金200萬 邀玩家參戰新伺服器！
臺灣光榮特庫摩宣布，唯一由三國志系列之本家日本光榮特庫摩重磅推出MMO戰略模擬手機遊戲《三國志 霸道》，將於1/29(六)再次推出高額現金活動「霸主攻城戰」，邀請新玩家由新伺服器S13開始發展，建立自己的霸業，與軍團成員們共同爭奪第一軍團之名。活動總獎金更是高達200萬新台幣，想參與的玩家務必開始呼朋引伴、召集你的最佳戰友！
生活中心/綜合報導
2022-01-28 13:00:00｜2022-01-28 13:08:45
此次「霸主攻城戰」手遊活動舉辦時間，將從1月29日起至2月28日，正值年節期間，邀玩家一起同樂參與，主辦單位更祭出200萬獎金來吸引玩家，期盼創造另一波熱潮。
主辦單位強調，這次活動辦法限定S13伺服器，玩家須以「軍團」為單位進行全地圖攻城戰獲取佔領積分，分數愈高能獲得更豐厚獎勵。
而遊戲「佔領積分計算方式」，將以活動結束時刻所擁有的都市計算，佔領C階級都市2分，佔領B階級都市3分，佔領A階級都市4分，佔領S階級都市5分，佔領SS階級都市6分（萬一同分以高階級都市數量勝出）。
「霸主攻城戰」手遊活動獎勵內容，包括第一名新台幣100萬元；第二名新台幣60萬元；第三名新台幣40萬元；第四名至第十名另有特別獎勵(每位玩家)。主辦單位表示，以上獎勵以軍團為單位發放。凡參與此次活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。而日本株式會社光榮特庫摩遊戲保留活動修改與更動之權利。
活動網頁：https://www.gamecity.com.tw/sangokushi_hadou/campaign.html