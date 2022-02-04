專訪／落下的指叉球仍會躍起　蔡仲南回顧生涯不後悔

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蔡仲南回憶，從就讀台北體專時接受國家隊長期培訓，到成棒時身心都處於最強壯的階段，也很幸運在國家隊能投出一點成績被球迷認識。
蔡仲南雖然說的謙虛，但老球迷都記得，1999年亞錦賽同場對決早已成名的日本隊「平成怪物」松阪大輔，以及打線中阿部慎之助、松中信彦等一眾名將，阿甘憑藉著出色的實力壓制日本隊8.2局，帶給中華隊贏球希望；2001年世界盃對決荷蘭隊，蔡仲南主投8局飆出10K僅被敲1安打無失分拿下勝投。在國家隊接連的好表現讓蔡仲南從無名小將成為當時全台最紅的球星。
600萬簽約金加盟興農 阿甘障礙20年無人可敵
結束世界盃賽事後，聲勢、實力都在最高點的蔡仲南放棄旅外機會，選擇投入中職2002年選秀被興農牛以狀元順位選進，並以中職史上最高600萬元簽約金加盟，開季後拿下新人6連勝，季後以14勝9敗、防禦率3.49的成績拿下新人王，正當外界以為屬於蔡仲南的職棒傳奇正要開始時，他卻遇到傷勢來考驗。
蔡仲南回憶，職棒菜鳥年出賽頻率高且投球局數多，自己姿勢又比較特別，需要恢復的時間更長，身體無法適應高頻率、長局數的出賽，所以先是膝蓋出現傷勢，進而影響上半身，讓直球尾勁、速度和過去有落差，想要更用力去丟，進而讓手肘也出現傷勢。
當時媒體報導，蔡仲南求醫「西醫看到中醫、有牌看到沒牌」是有些誇大。事隔近20年蔡仲南想起當時求醫的窘境，他說認為時空背景早已不同，「以前球隊內僅有1位防護員，受傷就需要自己找醫院，不像現在選手受到的照顧比較完善。」
特殊的投球姿勢絕對蔡仲南受傷的關鍵點，2003年興農牛自合作的洛杉磯道奇系統引進外籍教練佩卓，當時他就驚呼蔡仲南的投球姿勢「能投半季都是奇蹟」，於是與蔡仲南討論微調投球姿勢。蔡仲南說：「當時改變膝蓋與揮臂，還在習慣時卻又受傷，造成手肘再度出現狀況，佩卓教練離開真的可惜，但這是公司安排的事情，我也只能自己面對。」
2004年起蔡仲南雖然仍可維持出賽，但受到傷勢影響，狀況大不如前，2009年後結束球員生涯。蔡仲南回憶最後一場在二軍出賽球速剩130初，完全沒辦法回到顛峰狀態，因此決定結束選手生涯。
即使球隊有意讓他轉任教練，但是蔡仲南仍決定重拾書本攻讀研究所，他表示當時當選手僅有比賽經驗，希望透過學習運動科學、力學的理論後，結合自己遇過的實際狀況幫助更多選手。
從創造「阿甘旋風」的頂尖人氣球星，經歷傷勢、低潮磨練後，蛻變成三好體協棒球項目中，普門高中、南華大學的教練，蔡仲南回憶20多年來走過的路直言並不後悔，「覺得當初比較可惜的是，沒有想法投資自己，如果找個人訓練師、防護員來照顧身體可能結果不一樣，但這都過去了，現在很感謝（三好）體協給我機會訓練選手，希望未來能讓選手季康在場上奮鬥。」