尾牙最大獎才2000！他怒「根本侮辱人」 網竟一面倒酸爆
近期恰逢尾牙季，雖然許多公司因為疫情決定取消，不過也有為了體恤員工辛勞而舉辦抽獎的企業，對此就有網友抱怨，他們公司尾牙最大獎現金2000，直呼根本是「侮辱人！」貼文曝光後，全場反搖頭嘆：「有得辦還嫌，這種人真不知足。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 13:12:10
該名網友昨（27）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示公司近日舉辦尾牙，沒想到最大獎居然只有2000元，最小獎是全聯禮券100元，讓他氣憤直呼：「你沒看錯！2000現金就是最大獎了，辦不起不要辦啊，幹嘛這樣侮辱人？」
貼文一出，網友看了直搖頭，紛紛留言，「有就不錯了，疫情這樣，很多都被取消了，真的要知足和惜福」、「往好處想，有些公司連尾牙抽獎都沒」、「有得辦還嫌，這種人真不知足」、「你可以拒絕參加，就不用被侮辱了啊！我想被侮辱都沒機會」、「不管多少，都是老闆的心意，有本事可以自己當老闆，給員工比這更多的數字」。
不過也有網友緩頰，「抽獎卷可以印成這樣，然後還有部門跟員工編號，這公司肯定也是一家有點規模的公司，舉辦了尾牙卻只有2000元，那真的有點讓人失落，與其這樣不如省下來給員工當年終」。（編輯：賴禹妡）