20歲年輕男霧眉轉運　挑車牌號碼果真刮中百萬獎金

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。其中，有位刮中百萬大獎的20幾歲年輕男性，挑選前一個客人剩下的刮刮樂，結果幸運刮中100萬元。中獎人認為是之前自己「霧眉」轉運成功，才讓他挑選車牌號碼真的刮中百萬！
記者許家禎/台北報導
2022-01-28 15:17:30｜2022-01-28 15:22:20
根據台北市松山區延壽街的「旺的好投注站」施姓老闆描述，這次刮中百萬大獎的是一位20幾歲的年輕男性。投注站施先生說，當天拆了一本新「2,000萬超級紅包」給熟客刮，熟客挑選2張，其中一張刮中一萬元後就離開了。沒多久中獎人進店後從熟客刮剩下的當中挑選了3張，末3碼分別為007、009及017，其中007那一張讓他幸運刮中了100萬元。
投注站施先生詢問中獎人為什麼挑選這三個號碼？中獎人表示因為他剛換了新車，車牌中有7跟9這兩個數字，加上他去年底運氣不佳，最近跑去「霧眉」想轉運，沒想到真的讓他幸運刮中100萬元！
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至1月27日，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+BMW休旅車、117個100萬元。