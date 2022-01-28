新冠疫情嚴峻！北市15景點旅遊警示燈號掌握人潮

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布國內新增27例新冠肺炎本土病例、境外移入44例，其中以雙北房仲群聚相關增6例最多。為強化春節防疫，台北市政府與電信業者合作，推出景點人潮警示燈號系統，春節假期，民眾如有外出需求，可先至台北旅遊網「臺北旅遊人潮警示燈號系統」瀏覽景區燈號。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-28 16:58:21｜2022-01-28 17:00:31
北市觀傳局指出，「臺北旅遊人潮警示燈號系統」目前提供北市15處熱門景點的人潮燈號，包含「迪化街年貨大街」、「西門町商圈」、「士林觀光夜市」、「信義商圈」、「陽明公園」、「松山文創園區」、「南區花海」、「古亭河濱公園花海」、「三層崎花海」、「貓空」、「士林官邸公園」、「白石湖」、「竹子湖」、「中正紀念堂」、「華山文創園區」等，也整合部分景點即時影像、即時天氣概況、周邊交通路況、周邊停車場等資訊，讓民眾前往各景區前能先瀏覽相關資訊，有更好的旅遊品質。
「臺北旅遊人潮警示燈號系統」以電信信令推估各景區現場人潮狀況，並以不同時段景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。
觀傳局也呼籲，民眾前往景區時應遵循各場所之防疫規定，確實佩戴口罩、完成實聯制、維持社交距離，並做好個人防疫措施，減少接觸感染風險，保護自己與他人的健康，才能安心出遊、平安返家。
※【NOWnews 今日新聞
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