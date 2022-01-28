建中新款運動服遭全民笑爛　班聯會：不排除重新投票

民眾對建中卡其制服印象深刻，卻想不起建中學生穿冬季運動服的模樣，因為多數學生都認為冬季運動服不好看，寧可選擇不穿。建中班聯會因而發起新款運動服徵選活動，希望能改變現有運動服像睡衣的窘境。沒想到票選冠軍「舞動劍中（建中）」圖案太中二，設計理念提到「快…還要更快」也是《刀劍神域》經典台詞，恥度星爆反成為大眾關注的焦點。建中班聯會向《NOWnews今日新聞》表示，不排除再行投票或重新徵稿。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-28 17:28:33｜2022-01-28 17:30:54
為解決多數建中學生認為冬季運動服不好看的問題，建中班聯會發起徵稿票選活動，最終6組進入決選，看似競爭激烈，但其實活動投票率不到1成5。其中幾乎拿到半數票、成為票選冠軍的第一名，以「舞動劍中（建中）」為設計理念，衣服上畫著人像高舉一把劍，蓄勢待發準備戰鬥的模樣，圖案風格相當中二，作者理念也提到：「快…還要更快」，正是《刀劍神域》動畫中要使出絕招「星爆氣流斬」的經典台詞，意外引起網路熱烈討論。
不少建中學生偷偷表示，沒有比較沒有傷害，忽然覺得現有的冬季運動服很好看，還有網友笑稱：「太星爆了」、「恥度星爆」、「畢業學長可以團購嗎，我也想要」。也有人開酸這就是政治冷漠的下場，表示「一定都是學長在搞學弟，笑死，再不投票啊」。
據了解，建國中學全校學生逾2900人，但運動服票選僅412人投票，投票率14%相當低，也讓外界認為新款運動服成笑柄，正好印證了柏拉圖名言：「拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治。」建中班聯會主席游閔瀚回覆《NOWnews今日新聞》表示，推測在校內宣傳並未全面傳達，先前發出徵稿訊息時，就曾接獲同學反應不知情，就此而言，審查階段可能出現代表性不足的問題。
因考量宣傳力度不夠，下學期不排除再行投票，並會新增其他途徑宣傳，以期達到一定人數，讓校方同意流程繼續，同時考慮再次徵稿，一切仍以後續公告為主。另一方面，新款運動服圖案頗具爭議點，也需要在服儀委員會上討論，有可能會請作者親自出席說明設計理念。至於外傳「最快9月可發售」的說法，實際情況仍需以委員會決議為主。