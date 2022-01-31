虎年到！柯文哲夫婦為石虎做「貓抓板」、餵食蜂虎初體驗
因應今年「虎年到」，台北市長柯文哲跟妻子陳佩琪，選在農曆年前幫「虎」加年菜，前往台北市立動物園一起替「石虎」做玩具，還有幫忙餵食「蜂虎」，讓民眾能夠藉由柯文哲夫婦的視角，一探「原來動物園裡除了老虎之外，還有這麼多的『虎字輩』」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-31 15:00:00
台灣保育類動物石虎的超萌模樣，一直是民眾相當喜愛的動物明星。柯文哲跟妻子陳佩琪也當起一日動物園職員，挑戰做「貓元寶」點心，用樹葉包住菜葉，再將裡面摻入石虎最愛的豬肉片，最後綁成可愛的元寶造型。最後再將再把貓元寶綁在舊樹幹做成的貓抓板，讓石虎們吃年夜飯時，一邊吃一邊玩。
而動物園內還有另外一種「虎」字輩的動物，就是大家比較不熟悉的「蜂虎」。蜂虎並非如字面上為虎科動物，而是一種鳥類，且習慣從空中飛下捕食樹叢間的昆蟲，攻勢凌厲有「空中猛虎」的封號。因此柯文哲與妻子陳佩琪，也嘗試首度餵食蜂虎，往空拋麵包蟲、大麥蟲、蟋蟀。蜂虎則會精準捕捉。
照顧石虎、蜂虎，只是柯文哲跟陳佩琪的KPI挑戰其中兩關而已，他們還得幫貓熊洗竹葉、幫水獺洗黃金蜆、替魟魚要吃的魚去鱗切塊、最後則是幫棉頭絹猴量體重。而對常下廚的陳佩琪來說，洗菜、去魚鱗根本是小事，當過外科醫生的柯文哲，拿起切魚刀也是有模有樣，只不過刀法讓眾人驚呆了，最後還是靠太座出手救援。
最後柯文哲、陳佩琪也跟動物園的穿山甲、石虎、馬來貘人偶，一起跟所有市民拜年，柯文哲獻上祝福「新的一年虎虎生風，祝大家平安幸福、福氣來」，陳佩琪則希望所有台北市民「虎年行大運，平安健康好事來」，也希望在疫情趨緩時，大家能來動物園裡走走，說不定能看到動物們吃飯的可愛模樣。