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歲末年終落實理財規劃　兩招養胖年終獎金

▲投資專家呼籲民眾不能每年都靠年終獎金，平時就要做好投資規劃並紀律執行，建議透過「擴大核心資產、持續定期定額」兩招養胖年終獎金！（圖／NOWnews資料照片）
▲投資專家呼籲民眾不能每年都靠年終獎金，平時就要做好投資規劃並紀律執行，建議透過「擴大核心資產、持續定期定額」兩招養胖年終獎金！（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-01-29 11:23:29

歲末年終，年終獎金總成為市場熱門話題，且今年有企業發出高達40個月的年終數字，羨煞許多上班族。投資專家表示，年終獎金近年來出現兩極化，呼籲民眾不能每年都靠年終獎金，平時就要做好投資規劃並紀律執行，才能穩步累積資產，建議透過「擴大核心資產、持續定期定額」兩招養胖年終獎金！

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年終獎金到手後，該如何操作最有效率？瀚亞投資副投資長林如惠建議把年終獎金分為核心資產及衛星資產兩大塊規劃，先將一半的資金投入核心資產，以擴大穩定資產為主要目標，另一半資金透過定期定額股票基金分批入場，增加投資收益來源。

林如惠進一步分析，農曆年前受到升息壓力緊逼、俄烏開戰風險牽動下，近期美股為首的風險性資產明顯回檔，因此，建議長線核心資產以跨國平衡型基金或多重資產基金為主，做好風險分散，可挑選布局資產分散、波動遠低同類型基金的標的。

至於衛星資產則可伺機挑選中長線前景樂觀的單一國家股票型基金，例如美國高科技、台股或印度股市相關基金，持續享受新科技發展與企業獲利，追求超額報酬。

林如惠認為，近兩年受新冠肺炎疫情影響，許多產業發生重大變化，年終獎金也出現兩極化，這樣的特殊狀況並非年年都有，呼籲不能只靠年終獎金，平時就要做好投資規劃並紀律執行，才能穩步累積資產。

林如惠表示，建議尚未養成投資習慣的上班族，可以藉由規劃年終獎金投資的契機，摸索適合自己的理財方式，並有紀律的持續執行，把錢打造成自己喜歡的樣子，建議先以門檻較低的共同基金為優先。

最後林如惠提醒，隨著利率回歸正常化，投資人對金融產品績效預期也需要調整，動輒20%甚至30%的報酬率機會不高。因此建議投資人挑選長線趨勢看好的市場，並以定期定額或拉回逢低承接的策略，分散投資成本及風險，才能每年幫自己的年終加碼。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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