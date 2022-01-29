歲末年終落實理財規劃　兩招養胖年終獎金

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林如惠進一步分析，農曆年前受到升息壓力緊逼、俄烏開戰風險牽動下，近期美股為首的風險性資產明顯回檔，因此，建議長線核心資產以跨國平衡型基金或多重資產基金為主，做好風險分散，可挑選布局資產分散、波動遠低同類型基金的標的。
至於衛星資產則可伺機挑選中長線前景樂觀的單一國家股票型基金，例如美國高科技、台股或印度股市相關基金，持續享受新科技發展與企業獲利，追求超額報酬。
林如惠認為，近兩年受新冠肺炎疫情影響，許多產業發生重大變化，年終獎金也出現兩極化，這樣的特殊狀況並非年年都有，呼籲不能只靠年終獎金，平時就要做好投資規劃並紀律執行，才能穩步累積資產。
林如惠表示，建議尚未養成投資習慣的上班族，可以藉由規劃年終獎金投資的契機，摸索適合自己的理財方式，並有紀律的持續執行，把錢打造成自己喜歡的樣子，建議先以門檻較低的共同基金為優先。
最後林如惠提醒，隨著利率回歸正常化，投資人對金融產品績效預期也需要調整，動輒20%甚至30%的報酬率機會不高。因此建議投資人挑選長線趨勢看好的市場，並以定期定額或拉回逢低承接的策略，分散投資成本及風險，才能每年幫自己的年終加碼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。