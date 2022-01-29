春節旅遊重防疫！風景區及觀光遊樂、旅宿加強清消頻率　

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日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區於春節期間有7線接駁專車，歡迎民眾多加利用。另外，春節期間有61條便利、平價、輕鬆、低碳的「台灣好行」景點接駁公車，共發行130組結合景點門票等多元超值套票，其中44條持電子票證享50%優惠。旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，1-4人即可成行，具多元主題、專人深度導覽及定期出發等特點，配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。
觀光局提醒民眾春節期間易壅塞熱門景點之周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣臺灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。因此，另觀光局規劃21條分布在北中南東國家風景區範圍，避開人潮的安心旅遊路線，與山海為伍。
此外，為鼓勵大家一起騎乘自行車，以更休閒、更環保的低碳旅遊方式，用不同的漫遊速度來深度體驗臺灣，觀光局推薦16條多元自行車路線，讓民眾盡情騎著自行車馳騁於美景之中。連假期間還可參加「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，騎車完成指定任務即可獲得限量專屬紀念認證勳章，還有抽大獎等。
而為迎接9天春節連續假期，觀光局已協調各主題樂園與各地公共運輸業者共同攜手，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，各主題樂園跟大家一起迎接虎年佳節，同時鼓勵大家多加利用大眾運輸工具，暢玩臺灣主題樂園，並配合五倍券及國旅券，加碼規劃「樂園1+1」、「千元大享包」及「百萬現金」抽獎等優惠活動。