吳姍儒與伴郎私交甚篤　王先生「察覺情愫」關鍵曝光

藝人吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）今（29）日中午12點，與「王先生」在台北東方文華酒店的B2宴會廳舉行世紀婚禮，許多大咖賓客也陸續到場祝福。伴娘團由吳姍儒圈內好友魏如昀、晏柔中、小紅、Una擔任，4位伴郎則是男方、吳姍儒的好友Min、曾理、Raymond、Andy，其中Raymond是讓王先生開始察覺自己對Sandy產生情愫的關鍵人物。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-29 19:18:00
伴郎、伴娘服裝以藍色系為主，柔和、典雅的風格不搶走新人的風采，而其中一名伴郎Raymond（胡恩瑞）是吳姍儒和王先生的共同朋友，身為前Tension成員的他也在婚禮浪漫獻唱《My Dear》。
談及Raymond，吳姍儒讚他人非常可愛，表示是先認識對方才認識王先生，而且雙魚座的Raymond，細心敏感：「他是第一個跑去問王先生，說『你們2個是不是怪怪的』那個人，但也是因為Raymond說了，王先生才開始察覺自己的情愫。」
Raymond和新人交情好，就連要在婚禮上唱歌、點歌，都沒有事先經過新人的同意，讓吳姍儒笑說：「他（Raymond）就直接說他想好表演了，還計算節拍，說你們這裡出場，到這裡就揮手、或做什麼之類的。」另外，Raymond也已經事先計畫好，指定要在新娘二進時進行演唱，讓根本沒有準備二進的吳姍儒哭笑不得：「我私底下都叫他uncle，大我整整一輪，但他很可愛，真的是我們很好的朋友。」