足球／今晚贏了就重返世界盃！中華女足對決菲律賓

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中華女足在小組賽階段首戰以0:4輸給中國，第二戰地主印度因染疫人數過多退賽被取消資格，第三戰則以5:0大勝伊朗，拿下相隔19年亞洲盃會內賽勝利，確定以小組第二晉級8強。
29日8強賽前記者會，中華隊總教練越後和男在記者會上表示，非常期待今日的比賽，將是前進世界盃的關鍵之戰，絕對會全力以赴。也提到菲律賓是一支很有組織的球隊，非常具有攻擊性的球隊，我們也會針對對方打法去做因應。
隊長王湘惠表示期待明天的比賽之餘，感謝台灣支持關心的球迷朋友，希望大家繼續關注女足的表現。也提到如果能進到世界盃，除了是自己的夢想以外，相信能激勵更多在台灣踢足球的人，讓足球在台灣能激起熱情。
菲律賓教練Alen Stajcic提到這次的晉級對菲律賓國內球迷是非常激勵人心的故事，希望能夠進軍到世界盃讓菲律賓的足球風氣能夠更提升。他也表示雖然和中華隊不同的是他們已經踢了三場比賽，透過觀察知道雙方實力旗鼓相當，無論如何會做好比賽的準備。
中華女足代表隊將在台灣時間1月30日晚間10點進行8強賽事面對菲律賓，前次雙方曾在2019年的東京奧運資格賽交手，當時中華隊以4:2逆轉獲勝，不過這批菲律賓球員超過三分之二有旅外經驗，實力不可同日而語。
2022印度女子亞洲盃 中華隊8強賽事資訊
1/30 22:00 (台灣時間) vs 菲律賓
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