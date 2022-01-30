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鞠躬道歉助續審預算　柯建銘：給予假性成就感

▲民進黨立院總召柯建銘今在臉書指出，他鞠躬致歉以解僵局，是給予假性的成就感。（圖／翻攝柯建銘臉書）
▲民進黨立院總召柯建銘今在臉書指出，他鞠躬致歉以解僵局，是給予假性的成就感。（圖／翻攝柯建銘臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-30 09:25:07

民進黨立委郭國文日前指出，應在農曆春前最後一個工作日，解禁福島等五縣市食品；此話也讓當時立院臨時會審查總預算因此停擺。民進黨立法院總召柯建銘今（30）日凌晨在臉書發文指出，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨之「無能還逞能」、「看穿不揭穿」，給予假性的成就感。

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國民黨立院黨團在郭國文的呼籲之後，以突襲方式占領立院主席台。歷經4個多小時後，柯建銘走上主席台說，因為郭國文的呼籲引起大家誤解，自己代表民進黨團因為這樣的誤解造成議事延宕道歉。最後，才讓總預算順利完成。

不過柯建銘今以「這是一張國民黨害怕我發言之歷史性經典照片」為題，指照片加上短暫不到3分鐘的發言，道盡國民黨走到歷史終點前之敗象。他讓國民黨在自High中迷失，對朱立倫交代，這是他30年政治生涯所領悟出「退」的價值。

柯建銘說，1月28日郭國文新聞稿10點21分見報，費鴻泰10點46分要求院會暫停，院長游錫堃10點47分宣布休息5分鐘，10點49分國民黨團佔領主席台，然後院會停止，國民黨團揚言提出倒閣案，直到15點35分他上台道歉收場。

「倒閣對少數黨來說，從來就不是武器」，柯建銘指出，憲法增修條文第三條第二項第三款，對不信任案規定很清楚：「不信任案提出72小時後，應於48小時內以記名投票表決之。」但院會須立即停止，最多5天。

柯建銘表示，換言之，2月2日（初二）院會表決不會成功的倒閣案，剩下73案需表決之總預算再擇期表決，最多一天就可處理完畢，最壞就是如此而已，但最後國民黨能得到什麼？得到的就是全民痛罵、民調下墜，不堪的下場而已。

柯建銘說，國民黨現在是他超級粉絲，每天關注他的臉書，怕他批評國民黨什麼？造成他「不講話時」不知他在想什麼？他「講話時」會集體抓狂的怪異現象，國會奇景。

柯建銘指出，他對國民黨有2個看法，第1個「國民黨EQ和IQ有點退化」，第2個「為了鷹派而鷹派極端化、深藍化」。先前他曾說請國民黨不要杯葛總預算，這是對國民黨捧場，國民黨難道會去護航總預算嗎？這是不可能的事情。

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