摸完彌勒佛選最靠近的一張　年輕情侶刮中百萬大獎

進入春節9天假期，刮刮樂也持續熱賣，尤其「2000萬超級紅包」更陸續傳出有人中大獎，尤其三獎100萬元刮中百萬大獎，其中新北市汐止就有一對年輕情侶，剛好店內「2000萬超級紅包」刮刮樂旁邊有一尊彌勒佛，女生於是摸了摸彌勒佛後，並拿起最靠近彌勒佛的那張，坐下來刮了起來，沒想到才刮到一半就大喊：「我們好像中大獎了」，結果刮中了100萬元，讓情侶直呼「真是太神奇了」。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 11:31:14
台灣彩券公司今年新春限量上市的「2000萬超級紅包」刮刮樂，除頭獎共有5個2000萬元，二獎「200萬元加BMW運動休旅車」有9個，汽車商品獎項升級為BMWThe X12022年式豪華版，三獎100萬元更有650個，比去年增加130個，不論頭獎、二獎及三獎都是推出以來最多的一次，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%。
根據台灣彩券公司統計，「2000萬超級紅包」5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，至1月28日，已刮出1個2000萬元、1個「200萬元+BMW休旅車」及119個100萬元。
而位在新北市汐止的笙富彩券行就有人刮中100萬元，據台灣彩券公司透露，刮中百萬大獎的是對年輕情侶，當天晚上路過投注站前，店外懸掛的「2000萬超級紅包」宣傳布條被強風吹的飄搖擺動，情侶覺得像是在對他們招手，於是他們進到投注站內，女生開口問有2000元刮刮樂嗎？店員馬上指向2000元刮刮樂的擺放位置。
剛好「2000萬超級紅包」刮刮樂旁邊有一尊彌勒佛，好像冥冥中注定，女生於是摸了摸彌勒佛後，拿起最靠近彌勒佛的那張，坐下來刮了起來，刮到一半女生大喊：「我們好像中大獎了」，投注站協助對獎，發現真的是刮中了100萬元，情侶直呼真是太神奇了。