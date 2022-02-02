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藝人老闆年終比一比！蕭敬騰撒百萬　曾莞婷豪發4個月

▲蕭敬騰年終獎金豪撒7位數。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲蕭敬騰年終獎金豪撒7位數。（圖／喜鵲娛樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-02 08:00:00

這幾年藝人流行當老闆，開拓副業展現商業頭腦，不少明星對待員工超大方，在疫情肆虐的一年裡，打出市場不敗的經營王牌，發出數字驚人的年終，《NOWnews今日新聞》盤點明星老闆，最狂的甚至高達7個月。

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金曲歌王蕭敬騰去年依舊工作滿檔，演藝工作絲毫不受疫情影響，笑納9代言、25場商演，還狂接了17檔真人秀，印鈔4.8億元台幣，成為台灣年度吸金王。老蕭身為經紀公司「喜鵲娛樂」股東、麵食品牌老闆，公司年終當然不會讓團隊失望，依照考績最多發放7個月年終，旗下約20多位員工，粗估將撒超過百萬年終獎金。

▲曾莞婷身型幾近完美。（圖／LiTV、 曾莞婷工作室）
▲曾莞婷年終維持四個月水準。（圖／LiTV、 曾莞婷工作室）
曾莞婷坐擁手搖飲、保養品、料理包3樣副業，算算旗下員工35人，去年年營業額約5000萬元，年終發出4個月之多，今年疫情衝擊，曾莞婷卻賺的比去年還多，年終數字會保持去年的水準嗎？她霸氣回：「會比去年好，當然不是每個人都領這麼多，要看資歷跟貢獻度，我是公平的老闆。」

▲曾國城拿下「益智及實境節目主持人獎」。（圖／三立）
▲曾國城拌麵事業維持亮眼業績。（圖／三立）
金鐘主持人曾國城的副業「曾拌麵」年收入破億元，近年物價成本調漲，餐飲業界苦哈哈，他選擇自行吸收成本，逆風維持原價，不願產品縮水或漲價，一年來營收不錯，雖然物價上漲、獲利減少，仍會發放員工至少1個月年終獎金，「發半個月太難看」。

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