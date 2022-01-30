安以軒超強家世曝光 奶奶是東區大地主、爸爸是官二代
「德晉集團」主席陳榮煉因涉嫌非法經營線上賭博、洗錢等罪名，驚傳28日遭到澳門警方逮捕，澳門司警局發言人今早也證實此事，直指陳榮煉和去年洗米華為同一案件，但陳榮煉在調查期間一直拒絕配合，因此將陳榮煉及另外一名蔡姓男子移送法辦。對此許多網友嘲諷安以軒的豪門夢碎，但其實安以軒自己就是一個富三代，根本不需要靠老公金援。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-30 17:32:31｜2022-01-30 17:38:15
號稱百億身價的CEO陳榮煉和安以軒結婚將近5年，2人育有一子一女，時常公開曬恩愛、炫富。如今陳榮煉被逮，據悉安以軒正四處求救，希望透過人脈能救出老公。其實安以軒家世不輸陳榮煉，她奶奶是知名東區大地主「東區吳媽媽」、爺爺則是大官，安以軒的爸爸早年在台中經營保全公司，之後業務也擴展到台北，安以軒可以說是含著金湯匙出生。
安以軒受到家人影響，自己也是一個包租婆，一個月光是房租就入帳百萬元，再加上她2009年將事業重心逐漸轉移到大陸後，演藝事業順風順水，讓她年賺2億不是問題。安以軒剛出道時，曾被傳是黑道千金，因其爸爸的人脈極廣，據傳還曾幫酒駕被逮的吳宗憲擺平風波，但後來有名嘴上節目掛保證，安以軒的爸爸是「官二代」，絕不是黑社會大佬，才讓安以軒的家世曝光。