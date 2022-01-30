除夕國道將現車潮估平日1倍　5大易塞路段報你知　

今（30）日為春節連續假期小年夜，交通部高速公路局表示，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林等路段有車多情形，其餘路段均能維持行車順暢。而截至下午17時，國道交通量為61.7百萬車公里，預估今日交通量為95百萬車公里，仍在預期範圍。而明日就是除夕，交通量預估將是平日年平均的1倍，南下則為1.2倍，高公局並研判5大路段易塞車，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
記者顏真真/台北報導
2022-01-30 19:09:19
高公局指出，今日下午2時18分於國3南向161.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約3公里；下午3時42分於國1南向88公里處亦發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，在下午3時51分排除，造成後方車流回堵約2公里；下午4時40分於國1南向146.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約2公里，這3起事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
由於明日就是除夕，高公局預估國道交通量為90百萬車公里，為平日年平均的1倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，並預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。
此外，明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。