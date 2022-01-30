快訊／大樂透「1.06億」號碼出爐！春節大紅包尚有321組
在虎年前的幸運兒是你嗎？台彩日前宣布自1月28日起至2月11日連續15天每天都開獎「大樂透」，創史上最長連續開獎天數紀錄，同時加碼360組100萬「春節大紅包」，今天（30）開出的中獎號碼已出爐，快來一起看看吧！
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 20:56:52
台彩今（30）日開出大樂透第111000010期中獎號碼，依序為03、08、15、20、22、23，特別號36，頭獎獎金上看1.06億元。
另外在大樂透第111000008期（111年1月28日開獎）～第111000023期（111年2月15日開獎）期間，大樂透春節加碼開出百萬大紅包共計16期。今（30）日「春節大紅包」中獎號分別為06、12、20、24、33、41、45、47、49，目前還有321組未送出。
實際中獎獎號依台彩公布為準。
台彩提到，從1月28日起至2月1日每期各加開一組9個「春節大紅包」號碼，只要對中其中任6個號碼就有機會獲得100萬元。台彩也補充，若360組百萬大紅包直到2月1日仍未全數送出，將繼續加開獎號，直到360組全部送出或到2月15日止。（編輯：陳珮瑜）