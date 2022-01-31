BBC同意調薪32%　伊斯坦堡員工罷工劃下句點

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罷工員工為土耳其記者工會（TGS）會員，TGS因此參與勞資協商。半島電視台（Al Jazeera）報導，資方同意調薪幅度從原來的20%增至32%，資方負擔的私人醫療保險對象涵蓋勞工家屬、提高午餐津貼額度，資方並承諾每年為員工支付最高1200里拉（約90美元）眼鏡費，勞資終於達成協議。
TGS主席杜爾穆什（Gokhan Durmus）指出，BBC連續兩年調薪幅度遠低於通貨膨脹率，勞方在與資方集體談判失敗後決定展開這場土耳其13年來首見的媒體罷工。
杜爾穆什指出：「這是土耳其自從2009年以來第一場媒體罷工，而且還是在英國廣播公司伊斯坦堡辦事處。在土耳其的國際媒體沒有發生過罷工。」他表示，不管對於任職國際或本地媒體的記者而言，這場罷工給未來提供範例，有其重要性。
BBC員工去年12月中旬宣布展開罷工，並且在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的辦公室外拉起布條。
里拉兌美元匯價去年貶值44%，直到去年12月20日政府宣布因匯價波動而對里拉存戶造成的損失由國家補償，里拉匯價才止貶持穩。
土耳其去年12月通膨率高達36.08%，創2002年9月以來新高；其中「交通」、「糧食與非酒精飲料」分別年增53.66%、43.8%。
由於電價、天然氣價和油價顯著上揚，物價全面飆漲，民眾實際購買力嚴重下跌，民眾日子難過，在雪中排隊購買由政府進行價格補貼的麵包。為了挽救支持度，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年12月16日宣布，將今年基本工資一口氣大幅調漲50.4%，成為4250里拉（約313美元）。（編輯：曹宇帆）1110131