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足球／PK落敗！中華女足拚附加賽　卓莉萍：全力以赴

▲中華女足卓莉萍在正規時間下半場踢進關鍵追平球。（圖／中華足協提供）
▲中華女足卓莉萍在正規時間下半場踢進關鍵追平球。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-31 02:22:02

中華女足在台灣30日深夜出戰亞洲盃8強賽事，可惜最終在PK大戰以3:4(1:1)敗給菲律賓，不過接下來還有機會拿到世界盃門票，附加賽將在2月4、6日分別對上泰國和越南，今日踢進關鍵追平球的卓莉萍賽後直呼，「全力以赴進行下一戰。」

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中華隊下半場先落後1球，第83分鐘，卓莉萍在禁區外圍前掌握對方清球過短，起左腳勁射直接將球射往遠柱死角，幫助中華隊扳平比數。雙方戰至正規90分鐘結束仍維持1：1平手，比賽進入延長加賽，不過雙方都未有建樹。

來到PK大戰，中華隊門將程思瑜雖如有神助連續擋下對方第三點及第四點，但中華隊也踢失兩球，雙方3:3進入PK驟死戰第六點，卓莉萍嘗試推射但遭對方門將擋下，而程思瑜也未能擋下對方第六點，中華隊最終在PK戰以3：4一球之差惜敗。

賽後記者會越後和男教練表示，「很艱辛的一場比賽，所有球員在這場比賽都付出了百分百的力量，我們必須再思考面對下一場比賽，我們仍有機會進軍世界盃，要好好收拾心情準備接下來的比賽。」

卓莉萍也說，「我們今天打得有點急，其實很有機會可以拿下來。但比賽已經結束了，接下來我們一樣會全力以赴進行下一場比賽。」

隊長王湘惠則表示：「很感謝台灣的球迷朋友在電視機前支持，前進世界盃的路很困難，但我們會盡全力更努力去達成目標。」

本次亞洲盃的最後一張世界盃會內賽門票將由中華隊、越南、泰國三隊進行附加賽，第一名隊伍將可直接拿到世界盃資格，另外兩隊則還有明年2月(暫定)洲際附加賽的機會搭上世界盃末班車。

中華隊下兩場比賽將會在台灣時間2月4日(五)下午16點對上泰國，2月6日(日)下午15點30分對上越南，爭取附加賽第一名前進世界盃。

2022印度女子亞洲盃 中華隊賽事資訊
2/4 16:00 (台灣時間) vs泰國
2/6 15:30 (台灣時間) vs越南
轉播資訊：愛爾達電視 live直播
 

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