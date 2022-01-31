獨／何妤玟看《孤味》學會和解　教女兒每天跟父母說愛你

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▲何妤玟離婚後，和前夫一直保持友好關係。（圖／禾禾文化提供）

何妤玟接受《NOWnews今日新聞》專訪，表明常被外界誤會是需要呵護、容易多愁善感的公主，其實自己是實際的魔羯座，和浪漫畫不上等號，年紀輕輕就出道，開始半工半讀照顧家裡，並花了很多時間諮詢心理師、閱讀書籍，去調適婚姻路上的波折，看了電影《孤味》後深受觸動，認為人生不該留有遺憾，要學習與過去和解，不要背負一輩子的悔恨。





她離婚後曾交過男友，因生活作息差異選擇分開，彼此還是好友，笑說不一定老了在浴室跌倒，還要向前夫或男友求救，當然要保持好關係，不要製造敵人，逢年過節還能問候對方，也不會刻意要求朋友選邊站；並幽默形容夫妻就是彼此「最佳工具人」，家庭要以小孩權益優先，某一次輪到她照顧小孩，剛好身體不舒服，開口請前夫幫忙，還說了句不好意思，結果對方大笑回說：「妳在頻道裡大講特講我們的事，就不會不好意思喔？」害她也跟著大笑出來。





有趣的是，她偶爾還會跟前夫爭風吃醋，因為當媽照顧女兒三餐，生活作息，幾乎24小時黏在一起，女兒卻常說爸爸是她們最愛的人，還在學校裡跟老師說「想念爸爸了」，害她有點吃醋，後來轉念一想，女兒願意坦誠說出心聲，代表很信任她，會對媽媽敞開心房，這樣想心境就不一樣。她也和女兒們做了一個很棒的約定，當她們分別跟爸媽住時，睡前都要跟另一方說「我愛你」，讓她們知道父母的愛，不會因關係改變而削減。





▲何妤玟離婚後，很不適應回家的喧鬧聲消失了。（圖／禾禾文化提供）

被封為離婚典範，何妤玟說，以前藝人離婚都會遮掩消息，低調不願公開，其實現在社會裡，女方未必一定要對分手或離婚低調，只能待在家裡哭。像國外歐美明星，都不會介意聊失婚話題，前夫也對她有氣度和信任，不會干預她在綜藝節目上的發言。儘管如此，何妤玟偶爾還是會遇到酸民，指責她愛談離婚、宣揚家事，她自認身為演藝人員，上綜藝通告就是工作，不會在意被評論，但家人和孩子是底線，如果有誇大不實或悖離事實的留言，就會強硬起來解釋。





「身而為人，不要因為是女性而害怕，我想要教導小孩變成正面的女人，不要懼怕外界流言」，何妤玟說，離婚後收過許多私訊詢問感情問題，都會建議對方找專業人士聊，她認為心理狀態不健康就跟身體不健康一樣，即使是青少年有心理問題，都應該找專業人員諮詢。



