搶人才出奇招！新加坡為留護理師　醫院加薪、減少工作日

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以醫療單位缺工的情況來說，私立醫院比公立醫院來的嚴重。據悉，新加坡私人醫院一般會從馬來西亞、菲律賓、緬甸、印度和中國招募外籍護士，但獲准入境工作的護理人員有配額限制，加上鄰國政局不穩與邊界管制趨嚴，都導致招募外籍護理師更加困難。
新加坡擁有4家私立醫院的IHH醫療保健執行總裁奈爾（Prem Kumar Nair）表示，去年醫護人員流失量比前年激增4成。他還說，因有合約保障，較多當地學生畢業後，選擇到公立醫院服務。據奈爾所屬的集團旗下有伊麗莎白醫院、伊麗莎白諾維娜醫院、鷹閣醫院和百匯東岸醫院，目前共有1600名護士，約半數是外籍護士。
為了留人，醫院紛紛出招。奈爾表示，過去幾年有提供高等學府的學生獎學金，讓學生一畢業就能加入私立醫院，「所有醫療機構都在從同一個源頭爭取有限人才」。
其次，派發一次性的獎勵金或調整薪資是最常見的徵才、留才方式。IHH醫療保健去年派發一次性獎勵金給旗下醫院所有職員，並調整醫護人員薪金，尤其是在加護病房、手術室和產房工作的護理師。另一家私人醫院康盛醫院今年的特別分紅也多達一個月。
除了調整薪金，IHH醫療保健也計劃縮短工作日，從先前週休一日改為週休二日，向公立醫院看齊。康盛醫院則為有年幼孩子的護士提供靈活工作時間，並通過職業發展規劃、系統化培訓和頒發獎學金來培養更多護理專才。
霍西爾指出，康盛醫院擁有私人醫療領域規模最大的哺乳顧問團隊，由此吸引到對相關科別有興趣的年輕護理人員加入。