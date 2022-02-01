紫南宮捐血送錢母！「南投走春」美食必吃甕仔雞、麻糬

饗富滬川台菜窯烤雞





其實紫南宮周邊有相當多甕仔雞餐廳，每家各有擁護者，再來介紹一間也是網友大力推薦的饗富滬川台菜窯烤雞，連平日中午都常客滿，生意極好。除了招牌享富發財雞之外，油亮的東坡肉、在地竹筍料理也是必吃，連藝人溫貞菱也曾造訪用餐。雖然離紫南宮還要短短開個三分鐘車程，但是餐廳擁有大片路油油的草地映襯著艷陽山景，心曠神怡。





地址：南投縣竹山鎮集山路一段1845號





傳承四代的百年廟口肉圓，連《食尚玩家》都來採訪過。經典的竹筍及肉塊內餡還搭配蒜泥，經低溫油炸出Q彈外皮，刷上特製甜辣醬，十分爽口，不少民眾都說一次至少要吃上兩顆才夠，再配上一碗清新的豆腐貢丸湯，是一吃再吃、會懷念的好味道。地址：南投縣竹山鎮竹山路79號