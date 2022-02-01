紫南宮捐血送錢母！「南投走春」美食必吃甕仔雞、麻糬

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說到南投竹山紫南宮必吃美食，大家一定會推薦的就是35甕缸雞紫南宮店，原本總店設在鹿谷，人氣夯到直接在紫南宮旁開設分店！選用龍眼木柴燒的甕缸雞，現烤香氣逼人，酥脆外皮包裹著飽滿多汁的雞肉，連店內熱炒也有不錯的水準，讓吃過的人都大讚平價又好吃。
35甕缸雞紫南宮店
35甕缸雞紫南宮店
地址：南投縣竹山鎮大公街69號
久味手工麻糬是草屯特有、蘊含長長久久祝福之意的「長麻糬」，從小小路邊攤做到在地人口耳相傳，嚴選糯米採傳統古法，不添加防腐劑及人工添加物，每天新鮮製作，依照喜歡的內餡口感，從花生粉到花生顆粒都有得挑選，「麻糬就是粘錢 吃麻糬賺大錢」，來走春拜土地公，怎麼能錯過！
饗富滬川台菜窯烤雞
其實紫南宮周邊有相當多甕仔雞餐廳，每家各有擁護者，再來介紹一間也是網友大力推薦的饗富滬川台菜窯烤雞，連平日中午都常客滿，生意極好。除了招牌享富發財雞之外，油亮的東坡肉、在地竹筍料理也是必吃，連藝人溫貞菱也曾造訪用餐。雖然離紫南宮還要短短開個三分鐘車程，但是餐廳擁有大片路油油的草地映襯著艷陽山景，心曠神怡。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段1845號
傳承四代的百年廟口肉圓，連《食尚玩家》都來採訪過。經典的竹筍及肉塊內餡還搭配蒜泥，經低溫油炸出Q彈外皮，刷上特製甜辣醬，十分爽口，不少民眾都說一次至少要吃上兩顆才夠，再配上一碗清新的豆腐貢丸湯，是一吃再吃、會懷念的好味道。
地址：南投縣竹山鎮竹山路79號
饗富滬川台菜窯烤雞
其實紫南宮周邊有相當多甕仔雞餐廳，每家各有擁護者，再來介紹一間也是網友大力推薦的饗富滬川台菜窯烤雞，連平日中午都常客滿，生意極好。除了招牌享富發財雞之外，油亮的東坡肉、在地竹筍料理也是必吃，連藝人溫貞菱也曾造訪用餐。雖然離紫南宮還要短短開個三分鐘車程，但是餐廳擁有大片路油油的草地映襯著艷陽山景，心曠神怡。
地址：南投縣竹山鎮集山路一段1845號
百年廟口肉圓
傳承四代的百年廟口肉圓，連《食尚玩家》都來採訪過。經典的竹筍及肉塊內餡還搭配蒜泥，經低溫油炸出Q彈外皮，刷上特製甜辣醬，十分爽口，不少民眾都說一次至少要吃上兩顆才夠，再配上一碗清新的豆腐貢丸湯，是一吃再吃、會懷念的好味道。
地址：南投縣竹山鎮竹山路79號
地址：南投縣草屯鎮中山街201號（草屯總店）
德記土地公黑糖糕
曾經一天假日最高賣出五千盒的黑糖糕，採傳統手工製作純樸的口味，質地綿密。雖然常有人說黑糖糕的口感類似發糕，但德記的黑糖糕吃起來紮實有彈性，香氣很夠卻又不會太甜，是蠻耐吃的順口小品。
地址：南投縣竹山鎮大公街69號（第三停車場旁）
元寶・雞蛋糕
總店在彰化的元寶・雞蛋糕，有著討喜金元寶外型，除了原味還有奶油卡士達，甚至芝麻湯圓口味，幸運的話還會遇上紅豆抹茶限定內餡。每顆造型飽滿，印著「招財、利市」的討喜吉祥話，現在在紫南宮廟口旁也吃得到囉。
地址：竹山鎮社寮里大公街38-5號第三間（竹山紫南宮廟口旁）
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