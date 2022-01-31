蘇致榮化身自「煮」防疫指揮官　教你一招剩菜變名菜

今(31)日是除夕台灣人拜拜總是準備的超級澎湃，但現代小家庭很常三牲與年菜好幾天都吃不完，只能「封印」在冰箱，反而造成困擾，為此，曾前往異國名店拜師學藝的高雄市議員參選人蘇致榮今天決定和大家分享幾招總鋪師步數，煮夫煮婦們學起來，從除夕到初三，家裡餐桌都有驚喜變化！要教大家用最簡單的撇步，從除夕一連到初三天天都有「新招」。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-31 14:00:09
曾在鳳山經營餐廳的蘇致榮表示，曾經遇過朋友抱怨，每年的三牲年菜一連就要吃好多天，年假都過完了年菜還吃不完，甚至被孩子嫌棄「吃膩了不想吃」，但拜拜又不能不準備，讓他非常苦惱，因此，蘇致榮決定和大家分享幾招總鋪師步數，煮夫煮婦們學起來，從除夕到初三，家裡餐桌都有驚喜變化！
攤開蘇致榮公布的菜譜，從除夕一連到初三天天都有「新招」：除夕是將三牲必備的全魚，做成宴客菜「潮式海上鮮」，超簡單獨家潮式醬料大公開，味道滿分，賣相一流！初一則是將圍爐火鍋吃剩的牛肉片，加上家裡冰箱常備的蛋餅皮，五分鐘就能升級成經典中式料理牛肉捲餅！初二重頭戲是三牲中最難處理的雞肉，蘇致榮不藏私公開麻辣靈魂醬汁秘方，搖身一變成為餐廳名菜口水雞；初三壓軸則是台菜經典魷魚螺肉蒜，只要掌握簡單訣竅，在家也能復刻這道台灣味！
蘇致榮最後強調，這次企劃除了教大家年菜新吃法以外，更是要響應市長陳其邁的防疫呼籲：過年期間出門走春不要忘了戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實實聯制，若是人流管制燈號亮紅燈，人潮壅擠，那市民朋友不妨留在家裡試試這幾道自「煮」防疫料理，吃得飽又吃得巧！