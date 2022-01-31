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《華燈初上3》上架時間曝！Netflix公開2月片單　網崩潰

▲《華燈初上3》並不在Netflix的2月片單裡。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲《華燈初上3》並不在Netflix的2月片單裡。（圖／翻攝自華燈初上FB）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-31 15:07:15｜2022-01-31 15:10:47

華劇《華燈初上》由林心如、楊謹華主演，日前已經播出第二季，所以許多劇迷一直等待第三季上線，先前傳出第三季將在2月上線，而今（31）日Netflix官方公開2月片單，卻沒有見到《華燈初上》，讓網友在留言處一片哀嚎。

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Netflix官方在社群平台貼出2月上架、下架片單，只見影集部分有《盲婚試愛：日本篇》、《二十五，二十一》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《金魚妻》、《維京傳奇：英靈神殿》等，卻不見《華燈初上》，讓許多網友看到後，紛紛哀怨留言：「只想問華燈初上第三季的上架時間啊」、「大家敲碗的華燈第三季呢」、「華燈第三季還在藏啊」、「強烈建議華燈3要先上，以免民怨」。針對2月片單一事，《NOWnews 今日新聞》致電Netflix公關，電話未接。

▲Netflix公開2月片單。（圖／翻攝Netflix官方臉書）
▲Netflix公開2月片單。（圖／翻攝Netflix官方臉書）
《華燈初上》重現80年代的酒店文化，懸疑劇情一播出就成為討論的焦點，第一部內容圍繞在命案發生前的故事，第二部內容將探索背後的兇手及犯案動機，到底誰是殺了「蘇媽媽」的兇手，勾得讓人心癢癢，這也是為什麼當網友知道2月片單沒有《華燈初上》第三部時崩潰的原因。

▲林心如（右）和楊謹華在劇中姐妹情深，最後卻因男人撕破臉。（圖／翻攝《華燈初上》臉書）
▲《華燈初上》由林心如（右）、楊謹華主演。（圖／翻攝《華燈初上》臉書）

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