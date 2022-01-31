COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

林志玲喜迎「國民寶寶」登熱搜　新手媽咪生活滿是正能量

▲林志玲除夕曬出一家三口照，與老公AKIRA迎接「國民寶寶」，粉專吸引35萬人朝聖祝福，還登上日本Yahoo雅虎新聞網站熱搜榜。初為新手媽咪的林志玲，懷孕期間如常散發正能量，分享溫暖金句從不間斷，獲得超多人真誠祝願她「值得所有的美好」。（圖／翻攝林志玲臉書）
▲林志玲除夕曬出一家三口照，與老公AKIRA迎接「國民寶寶」，粉專吸引35萬人朝聖祝福，還登上日本Yahoo雅虎新聞網站熱搜榜。初為新手媽咪的林志玲，懷孕期間如常散發正能量，分享溫暖金句從不間斷，獲得超多人真誠祝願她「值得所有的美好」。（圖／翻攝林志玲臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-31 16:39:06｜2022-01-31 16:47:25

林志玲除夕報喜！曬出一家三口照，與老公AKIRA迎接「國民寶寶」報到，不只粉專吸引35萬人朝聖祝福，還登上日本Yahoo雅虎新聞網站熱搜榜。志玲姊姊總是溫柔而勇敢地面對種種生活，讓人佩服卻也忍不住心疼，早在2019年舉辦台日世紀婚禮時，便引來粉絲發自內心告白「比自己結婚還開心」。被推論應是去年4、5月間懷孕，47歲順利誕生牛寶寶，初為新手媽咪的林志玲，懷孕期間不但保密到家，還如常散發正能量，分享溫暖金句從不間斷，回想人生總會有那麼一刻，被志玲姊姊的真誠給感動到，因此打從心底祝願她「值得所有的美好」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林志玲除夕與老公AKIRA迎接「國民寶寶」，消息登上日本Yahoo雅虎新聞網站熱搜榜。（圖／翻攝自日本Yahoo雅虎新聞網站首頁）
▲林志玲除夕與老公AKIRA迎接「國民寶寶」，消息登上日本Yahoo雅虎新聞網站熱搜榜。（圖／翻攝自日本Yahoo雅虎新聞網站首頁）
志玲姊姊曾經手寫下「也許有幾句話，能從我的心，走到你心中」。期許「一起學習～珍惜 感謝 和好好的愛自己」。

希望能在你需要時獲得力量，

在你孤獨時感受溫暖，

在你挑戰時陪你衝刺，

在你失落時看見希望，

在你釋懷後會心一笑。

婚後與老公AKIRA一起拍攝《ELLE》雜誌，分享數張黑白美照的同時，她有感而發「Happiness is simple. Simplicity is the way to happiness. 🥰

世界有時候是黑白的～讓我們捕捉可以彩色的瞬間❤

面對疫情的不安，志玲姊姊時常寫下穩定人心的話語，並分享心理健康公益講座資訊，也監製了心理健康課程。

尋找自己 內心的正能量💗

過去一年，我們歷經動盪與不安，

在未知與改變當中，尋找與自己相處的方式。

因為終於明白~陪伴自己最久的只有自己。

讓我們一起學習~愛．自．己。

志玲姊姊總是語帶感謝，對粉絲也有說不完的謝謝，「因為每一個你們～讓我擁有了可以發光的自己🥰期盼能一同在這片土地上～創造更多良善。」

圓滿很美～

美中不足的遺憾；

讓我們有所想念，

有所追尋。

感謝曾經～

感謝陪伴～

感謝所有粉絲朋友們

感謝一切你們給予我的愛❤️

因為每一個你們～

讓我擁有了可以發光的自己🥰

期盼能一同在這片土地上～

創造更多良善。

志玲姊姊甚至對萬物都懷著感謝的心，「讓幸福純粹，快樂就可以很簡單💕冬天來了，轉眼就春天了～」。

原來美好生活來自於～

感謝擁有，

感謝遇見，

感謝平凡的日常，

感謝日常中的驚喜，

感謝我們都這麼努力🥰

時時感謝，

擴大我們對生活的滿足感。

而去年11月底志玲姊姊分享「感謝母親，感謝生命。」甚至緊接著再度發文「感謝未來😘」。當時便引起大家猜測有孕，此時再回頭咀嚼，更能意會應是她初為人母、成為新手媽媽的心境。

感謝母親，感謝生命。

感謝每一顆真心~

感謝每一個奇蹟~

感謝無法逆齡的自己🥰

一直勇敢，一直柔軟。

感謝所有美好 都來得剛剛好❤️

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀