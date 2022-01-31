林志玲喜迎「國民寶寶」登熱搜　新手媽咪生活滿是正能量

我是廣告 請繼續往下閱讀
希望能在你需要時獲得力量，
在你孤獨時感受溫暖，
在你挑戰時陪你衝刺，
在你失落時看見希望，
在你釋懷後會心一笑。
婚後與老公AKIRA一起拍攝《ELLE》雜誌，分享數張黑白美照的同時，她有感而發「Happiness is simple. Simplicity is the way to happiness. 」
世界有時候是黑白的～讓我們捕捉可以彩色的瞬間
面對疫情的不安，志玲姊姊時常寫下穩定人心的話語，並分享心理健康公益講座資訊，也監製了心理健康課程。
尋找自己 內心的正能量
過去一年，我們歷經動盪與不安，
在未知與改變當中，尋找與自己相處的方式。
因為終於明白~陪伴自己最久的只有自己。
讓我們一起學習~愛．自．己。
志玲姊姊總是語帶感謝，對粉絲也有說不完的謝謝，「因為每一個你們～讓我擁有了可以發光的自己期盼能一同在這片土地上～創造更多良善。」
圓滿很美～
美中不足的遺憾；
讓我們有所想念，
有所追尋。
感謝曾經～
感謝陪伴～
感謝所有粉絲朋友們
感謝一切你們給予我的愛
因為每一個你們～
讓我擁有了可以發光的自己
期盼能一同在這片土地上～
創造更多良善。
志玲姊姊甚至對萬物都懷著感謝的心，「讓幸福純粹，快樂就可以很簡單冬天來了，轉眼就春天了～」。
原來美好生活來自於～
感謝擁有，
感謝遇見，
感謝平凡的日常，
感謝日常中的驚喜，
感謝我們都這麼努力
時時感謝，
擴大我們對生活的滿足感。
而去年11月底志玲姊姊分享「感謝母親，感謝生命。」甚至緊接著再度發文「感謝未來」。當時便引起大家猜測有孕，此時再回頭咀嚼，更能意會應是她初為人母、成為新手媽媽的心境。
感謝母親，感謝生命。
感謝每一顆真心~
感謝每一個奇蹟~
感謝無法逆齡的自己
一直勇敢，一直柔軟。
感謝所有美好 都來得剛剛好
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。