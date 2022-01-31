高雄今+8　大寮幼兒園群聚再擴大

高雄今（31）天新增8例本土確診病例，另外1例則是有高雄足跡，高雄市長陳其邁說，8例中有5例是屬於高雄港群聚，其中3人是在匡列隔離期間發病確診，宜蘭飯店群聚衍伸的大寮幼兒園群聚今日則再新增3人確診，截至今日幼兒園已累積7確診個案，都是在同一樓層的班級。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-31 15:31:42｜2022-01-31 15:45:12
高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄港相關今日新增5例確診，其中案18890、18902、18903，是確診個案的密切接觸者，隔離到第七天採檢確診；案18889是案18775在牙科就醫的接觸者，暴露風險染疫確診，採檢尚未發現其他陽性個案；最後一個案18904是案18469、18902、18903的鄰居，居住公寓同層分屬兩戶，住在對面，生活空間有重疊因而感染，公寓有20人隔離，鄰近家戶採檢200多人，公寓目前已完成清消。
至於宜蘭飯店群聚衍伸的大寮幼兒園群聚，今日再新增3人確診，新增的案18882、18891是昨日5歲女童案18820的父母，在今日確診；而6歲男童案18883則是案18749同班同學；外縣市的案18905則是新北10多歲的男性，寒假大多在北部，1月25、26日在台中，在他的可傳染期間1月26至28日都在高雄，他有親人從1月10自中國入境，1月26日曾與家人有接觸，確切感染源仍有待釐清。
高雄市長陳其邁表示，高雄市目前診所使用家用快篩人數為10,969人，出現13名陽性，經到院採檢皆為PCR陰性，可以看出高雄市社區仍然非常安全；而在春節期間，旗津醫院仍開設春節篩檢站，也有配發快篩試劑到里長辦公室，民眾若有需要可以申請使用。
※【NOWnews 今日新聞
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