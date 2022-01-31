五月天才剛結束演唱會 石頭自爆「5個月沒見到家人」
五月天一路從桃園、台南、高雄、台中，舉辦「好好好想見到你」共計20場演唱會，在今（31）日除夕夜晚上10點45分，相信音樂和五月天攜手推出「五月天陪你守歲2022」集結這20場演唱會精華。引人注意的是五月天團員也分享各自近況，其中石頭竟然自爆已經5個月沒與家人見面。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-31 18:30:00
在這二年裡，五月天一共舉辦了20場「好好好想見到你」演唱會，也透過「突然好想見到你」線上演唱會、跨年線上演唱會見各地歌迷。從在台北市立體育場重金打造四大演唱會舞台，到2022年的「五月天陪你跨年演唱會」，陸海空三路進擊登場，結合XR延展實境，全新編曲也讓歌迷感受到100分的滿滿誠意，在虎年之前，推出《五月天好好好想見到你》線上特別版LIVE線上專輯，10首歌全新改編全心收錄，陪伴歌迷一起迎接新年。
在五月天演唱會和練團之外的日子裡，阿信以個人身份時隔2年推出的全新單曲《青空未來》，以及重新詮釋一代華人巨星鄧麗君華語經典《月亮代表我的心》；石頭為了一個祕密計畫和家人5個月沒見面，也請大家拭目以待新作品；怪獸也多了爸爸的頭銜，洋溢幸福地說：「沒想到是這麼幸福的事，擔心她吃不飽穿不暖，但都幸福的。」冠佑表示今年他多了個嚴父的角色，開玩笑說：「以前慈父，現在嚴父，因為女兒現在有學長的接近。」在家陪小孩的瑪莎則透露龍鳳胎很喜歡五月天演唱會，連曲目順序對調也會發現。