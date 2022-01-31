李連杰被爆料是渣男　家財萬貫卻不顧前妻窮困潦倒

「功夫皇帝」李連杰和同門師姊黃秋燕是青梅竹馬、姊弟戀，2人在李連杰23歲時結婚，隨後黃秋燕生下2個女兒。但李連杰1988年因拍攝電影《龍在天涯》認識了利智，2人擦出愛的火花，李連杰為了利智拋妻棄女，2人祕密交往11年後，於1999年步入禮堂，婚後育有2女，一家四口相當幸福。但近日資深女演員宮雪花卻出面爆料，指控李連杰當年拋棄糟糠妻，不顧前妻黃秋燕謀生困難，日子過得相當辛苦。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-31 16:09:34｜2022-01-31 16:12:11
根據港媒報導，宮雪花透露自己多年前曾到美國洛杉磯表演，巧遇黃秋燕，她原想邀請對方來看自己的演出，但黃秋燕表示自己現在是一位美容師，如果不接客的話就沒錢付房租，因此婉拒宮雪花。宮雪花還說黃秋燕如今一個人住在美國，2個女兒都在北京，孤苦伶仃且生活拮据，宮雪花不捨地說：「那個時候李連杰已經很紅了，拍過很多戲了，沒有寄一點錢給黃秋燕啊，如果她生活這麽困難的話。」
李連杰過往曾接受媒體訪問，聊到自己的第一段婚姻，他坦言曾經愛過黃秋燕，但直到遇見了利智，「那時我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，於是結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另1個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程。」李連杰表示當時自己對黃秋燕道歉，坦承利智才是他的真愛，還因為愧疚，推薦黃秋燕出演電影女主角，並將在美國的房子和當時的財產全部給了黃秋燕，但黃秋燕後來因為繳不出房貸，只能忍痛賣掉房子。