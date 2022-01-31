「諸葛四郎」全台戲院送紅包 集結14名漫畫家揮灑創意
台灣原創漫畫IP《諸葛四郎》以全新3D動畫面貌躍上大銀幕，為了致敬漫畫家葉宏甲代表作再現世人眼前，阮光民、莊永新、米奇鰻、麥人杰、阿勉、A RAY、常勝、BO2、葉明軒、謝東霖、韋蘺若明、簡嘉誠、洪元建、捲貓共14名漫畫家，以個人風格呈現不同的「諸葛四郎」。加起來近百萬粉絲的漫畫家們義氣相挺傳承這部經典漫畫IP，本片導演、同樣為漫畫家的莊永新說：「諸葛四郎今年60歲了，仍然活在許多長輩心中，《諸葛四郎－英雄的英雄》是一個美好的開始，銜接起三代的美好回憶，邀請大家進戲院、參與經典IP的重生。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-31 21:00:00
《諸葛四郎－英雄的英雄》上映至今口碑好評不斷，監製葉佳龍和諸葛四郎本尊將在大年初一到初五於全台戲院和大小朋友見面互動，更應景送上諸葛四郎紅包袋答謝觀眾支持。本片不僅喚醒許多台灣三、四、五年級生的童年回憶，更串連14名漫畫家接力畫出具有個人特色的「諸葛四郎」。知名漫畫家A RAY畫出「諸葛四郎夜市版」把四郎、真平和公主手上的武器換成了珍奶、雞排等，逗趣畫風引起熱烈迴響，他更力邀大家進戲院支持：「漫畫研究者將諸葛四郎定位為『台灣漫畫史上第一個漫畫英雄』，現在他以全新樣貌在電影院跟大家見面了，怎能不挺！」獲獎無數的漫畫家阮光民也動筆接力支持諸葛四郎：「或許年輕人已經不認識他，趁此機會，即使只是記住一點點印象也可以，只要存有一點的印象，都是讓角色延續的一線生機。」
《諸葛四郎》原著葉宏甲走過白色恐怖仍挺身創作，漫畫家謝東霖直呼：「葉宏甲老師就跟他筆下的諸葛四郎一樣勇敢，也是我們這一輩創作者心目中的英雄啊！」謝東霖也補充說道，四郎真平的英雄故事陪伴爸爸媽媽走過童年，他們可能沒辦法再跟上英雄滿街跑的時代了，可是刻在回憶裡的熱血不會忘記。人氣不輸諸葛四郎的玉兒公主、魔鬼黨也被漫畫家常勝與葉明軒賞識，皆獲得帥氣的個人海報，葉明軒獨愛魔鬼黨，連番外篇都想好了：「看完電影之後好想要笑鐵面和哭鐵面的面具！便忍不住畫了氣到臉色發青的『怒鐵面』作為賀圖！」