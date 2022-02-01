高雄今+9　雙傳染鏈持續延燒

新年第一天，高雄市今日新增9例確診案例，其中有6例是屬於宜蘭飯店群聚衍伸的大寮幼兒園群聚，2例是屬於高雄港的家庭群聚個案，另1例則為昨日10多歲確診新北國中生再傳染給同住家人，高雄市長陳其邁指出，經中央疫情指揮中心回報，大寮幼兒園群聚是屬於新冠肺炎變異株病毒Omicron「BA.1」，排除與高雄港有關。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-01 15:31:23
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄今日新增9例確診，其中高雄港群聚新增兩例，都是案18186的同住家人，案18969、18970分別為5歲和6歲的孩童，兩人在解隔離之前採檢陽性確診；至於大寮幼兒園群聚則有6例，案18943、18944、18945、18946、18951、18952，都是已經匡列在案的確診者同住家人，昨日因症就醫確診；而昨日確診的新北國中生案18905，40多歲的同住家人案18942則在今日確診。
今日9例確診中，有8個是匡列對象，都是在居隔期間發病，並無相關的足跡史，因此高雄市今日只公布案18942的足跡，案18942在1月27日上午曾到獅湖國小、哈克資訊廣場有限公司、三井3C高雄建國店，下午則搭乘公車來回大中路口與新光三越站，晚間則到高雄大遠百的饗食天堂用餐；1月28日上午則曾到山東饅頭早點、7-11鼎中門市，下午到過一派胡塩酵素臭豆腐三民店、全家便利超商高雄南屏店、漢神巨蛋購物廣場。
高雄市長陳其邁說，昨日被認為比較高危險的牙科診所醫療人員確診，經匡列122人進行採檢，均呈現陰性反應，並無再發現陽性個案；Omicron而潛伏期短，大概3至4天就會發病，幼兒園群聚這幾天確診者會陸續發病，但都已經匡列隔離，風險控制在一定範圍內；陳其邁並強調，現在高雄除了實施防疫措施二級加強版之外，並宣布2月2日起，影廳內禁止飲食，請民眾和店家都要嚴格落實實聯制及個人衛生。