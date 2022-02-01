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百億夫遭逮重創公司股價　安以軒以淚洗面想靠人脈救尪

▲安以軒和百億CEO老公陳榮煉婚後育有一雙兒女，如今陳榮煉被逮，讓安以軒十分擔心。（圖／翻攝安以軒微博）
▲安以軒和百億CEO老公陳榮煉婚後育有一雙兒女，如今陳榮煉被逮，讓安以軒十分擔心。（圖／翻攝安以軒微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-01 15:54:04｜2022-02-01 16:26:25

「德晉集團」主席陳榮煉因涉嫌非法經營線上博弈、洗黑錢等罪名，農曆春節前遭到澳門警方逮捕，陳榮煉擔任的執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁及控股股東的公司澳門勵駿創建立刻發出聲明切割陳榮煉，但仍無法挽回投資者的信心，導致股價受到重創，一度狂跌近30%，達到澳門勵駿創建最低股價。

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▲澳門警方指控陳榮煉主導非法賭博洗錢。（圖／翻攝圈內娘微博）
▲澳門警方指控陳榮煉主導非法賭博洗錢。（圖／翻攝圈內娘微博）
澳門勵駿創建透過香港港交所發聲明：「勵駿創建董事會認為集團由管理人員團隊經營，有關事件與陳榮煉的個人事務有關，與勵駿創建無關，董事會預期事件不會對勵駿創建的日常經營產生重大不利影響，將密切監視及檢討情況，並適時刊發進一步公告。」並宣佈陳榮煉為免分散本公司的注意力及出於本公司股東的整體利益，已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，自2022年1月31日起生效，證實陳榮煉遭逮消息。

▲女星安以軒與澳門富商陳榮煉婚後感情甜蜜。（圖／安以軒臉書
▲女星安以軒與澳門富商陳榮煉婚後感情甜蜜，時常公開曬恩愛、炫富。（圖／安以軒臉書
諷刺的是安以軒年前才在IG喊話希望今年可以越過越好，老公陳榮煉就被警方帶走，據悉安以軒每天以淚洗面，試圖透過各種人脈營救陳榮煉。根據《蘋果新聞網》報導，其實早在去年底洗米華遭逮後，澳門博奕產業全部貴賓廳就被迫停業，陳榮煉不但特地舉辦員工惜別晚會，還給了眾人一筆豐厚的資遣費，原本還打算成立基金照顧這些老員工，但還來不及籌備就被警方抓走。

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