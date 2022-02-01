誰家女兒比較多？越南家庭大比拚　第一名竟有14人

日前在越南義安省與河靜省上演了一場「誰家女兒最多」的比賽。2省的網友為了比賽都動起來開始上傳當地有多名女兒家庭的合照；最後，拔得頭籌的是一個擁有14名女兒的家庭，從照片可見14人排排站相當壯觀。
記者李澍/綜合報導
2022-02-01 18:38:36｜2022-02-01 18:39:32
說起整場比賽的開端，其實源自於上月18日於義安省有網友上傳5名女兒的照片，並標記這樣的情況很罕見，沒想到當地媒體以「尋找多女家庭」為題報導，而詼諧的報導方式更吸引許多民眾關注，進而引起這場比賽。而這次參與比賽的義安省與河靜省當地粉專粉絲人數都破百萬，因此競爭異常激烈。
比賽過程，陸續上傳的照片不斷刷新大家的眼界，擁有6、7、9名女兒的家庭先後出現，甚至還有11、12名女兒的家庭。戰況激烈連當地美容院也加入戰局，表示要提供奪冠家庭每名女兒2000萬越南盾（約新台幣24500元）的禮品。
最終，該賽事由擁有14名姊妹的家庭獲得第一，可獲得逾2億越南盾（約新台幣24.5萬元）的獎品。而該家庭除了14名千金之外，尚有5名兄弟，家中小孩達19人之多。
外界對於到底如何生出這麼多的女兒，有網友發現，該家庭大女兒與小妹的年齡差距竟差了27歲。而該家庭長女解釋，家裡有2個母親，第一位母親生了11名子女，第二名媽媽生了8名子女，所以家中才會有這麼多小孩。