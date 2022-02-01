初一走春還在塞　高公局預測初二地雷路段逾10處

今（1）日為春節大年初一，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統、埔鹽系統至員林，國3南向鶯歌系統至關西服務區、茄苳至香山、中興至名間，國5北向宜蘭至坪林等路段。至下午17時，除國5北向宜蘭至坪林車多壅塞外，其餘路段均陸續紓解。截至18時，國道交通量為79.0百萬車公里，預估今日交通量調整為110百萬車公里。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-01 18:33:04
另外，今日下午12時5分於國3南向195.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午12時17分排除，造成後方車流回堵3公里；12時9分於國1北向316.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午12時15分排除，造成後方車流回堵3公里；14時55分於國1南向90.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午15時4分排除，造成後方車流回堵4.5公里。
明（2）日為春節大年初二，預估國道交通量為138百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。
明日國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。高公局呼籲民眾出門務必養足精神，勿疲勞駕駛、勿酒駕，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。